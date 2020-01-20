Онлайн-трансляция из Алтая в Таиланд

Сертификат на миллион тенге получил образцовый ансамбль танца «Зыряночка» в честь своего юбилея. 40 лет радует поклонников творчеством коллектив под руководством заслуженного деятеля культуры РК Зои Дузбаевой.

Читатели нашей газеты знают, что слава о «Зыряночке», ставшей брендом Алтая, шагнула далеко за пределы Казахстана. Ансамбль с завидной регулярностью привозит высокие награды из разных уголков мира, прославляя свой родной горняцкий город.

Хореограф Зоя Дузбаева пришла работать в зыряновский Дворец культуры и спорта в 1980 году, тогда же был основан легендарный коллектив. Впрочем, свое название вместе со званием образцового он получил только спустя семь лет.

– «Зыряночка» – это моя жизнь, – говорит бессменный руководитель коллектива. – Когда набирала первый состав, не задумывалась, сколько просуществует ансамбль, только знала, что нужно работать, выкладываясь максимально. Времена изменились, но современные дети мало чем отличаются от моих воспитанников 80-х годов. Их также нужно любить, относиться к ним с терпением и учить трудолюбию.

Сегодня у ансамбля три хореографа. С малышами, начиная от трех лет, занимается Татьяна Кононова, средняя группа – под присмотром Натальи Алтымбаевой, старшая – царство Зои Дузбаевой. Стоит отметить, что и Татьяна, и Наталья в прошлом сами танцевали в «Зыряночке», а после стали коллегами своего наставника.

– В старшей группе остаются самые стойкие ребята, трудяги, – делится Зоя Жумагалиевна. – Задача хореографов – помочь детям раскрыться, поверить в свои силы, избавить от комплексов, без потерь пережить подростковый период. Для этого нужно быть и психологом, и другом, уметь наладить хороший контакт с родителями.

По словам наставников, отличные танцевальные данные ребенка не являются стопроцентной гарантией успеха. Намного важнее желание будущего танцора покорить сцену, горящие глаза и умение работать, не жалея себя. Главная отличительная черта ребят из «Зыряночки» – талант заряжать зрителя эмоциями.

Сколько детей за 40 лет прошли школу «Зыряночки» – сосчитать сложно. Сегодня в коллективе занимаются около 150 ребят. Свое мастерство юные танцоры показали на сцене Дворца культуры и спорта в рамках юбилейного концерта, в котором приняли участие и выпускники ансамбля прошлых лет. Ребята приехали из разных городов Казахстана и России, а для тех, кто не смог, была организована онлайн-трансляция мероприятия. Ее посмотрели не только в странах СНГ, но и в дальнем зарубежье, к примеру в Таиланде.

Сами воспитанники прошлых составов отметили, что бывших солистов «Зыряночки» не бывает. Практически все ребята продолжают выступать в различных взрослых коллективах. Для многих из них танцы стали возможностью улучшить свое материальное положение. Кроме того, занятия в ансамб-ле в детстве заложили хорошую базу для взрослой жизни, подарили здоровье, закалили характер. Целеустремленность и настойчивость, воспитанные в коллективе, помогают добиваться успехов во всех сферах жизни.

– «Зыряночка» – визитная карточка нашего района, гордость, целая история, – подчеркнул аким района Алтай Нуржан Токсеитов на юбилейном концерте. – Всегда отмечаю, что историю делают люди. Одна из таких легендарных личностей – руководитель ансамбля Зоя Жумагалиевна Дузбаева.

Глава района поздравил хореографов с очередным юбилеем, вручил им благодарственные грамоты за вклад в развитие танцевального искусства. Стоит отметить, что наставников не единожды пытались переманить работать в крупные города Казахстана, но они остались верными своей малой родине.

– Именно руководители – душа большого и слаженного коллектива, – уверена директор КДЦ «Горняк» Елена Коробейникова. – Трудолюбие, раскрывающее таланты, постоянное движение вперед и умение работать в команде – основные слагаемые успеха одного из лучших танцевальных коллективов Алтая. Благодарны руководству нашего района за постоянную поддержку образцового ансамбля.

В честь юбилея Нуржан Токсеитов подарил коллективу сертификат на миллион тенге. Средства позволят обновить концертные костюмы для «Зыряночки». В планах коллектива – покорение новых вершин и сохранение своих лучших традиций.

Ксения Мецлер

Район Алтай