Онлайн-занавес открывается! 

Восточно-Казахстанский областной драматический театр запускает программу трансляций своих спектаклей на YouTube-канале. В онлайн-афише разножанровые постановки казахской, русской и молодежной трупп.

Как известно, театр – это крепкий творческий союз тех, кто вершит прекрасное, и тех, кто, сидя в зрительном зале, с этим прекрасным соприкасается.

Пандемия коронавируса и режим изоляции повсеместно установили свои «правила игры». Но даже в этих непростых условиях театр не прекращает работу! Он лишь меняет формат показа своих спектаклей, переходя в виртуальное пространство.

– В нынешней ситуации жизнь театра, который всегда объединял людей, давал им надежду, уверенность в завтрашнем дне, не должна затихать, – говорит директор ВКО театра драмы Дынмухамет Уябай. – Сегодня, пожалуй, как никогда мы должны поддерживать друг друга и наших многочисленных зрителей. Поэтому было принято решение запустить программу трансляции спектаклей на YouTube-канале. Эту инициативу поддержали в областном управлении культуры. Надеемся, что проект найдет отклик и у зрителей, которые вынуждены сейчас оставаться дома, чтобы сохранить жизнь себе, своим близким и землякам.

Иными словами, с 4 апреля театр приходит в дом каждого восточноказахстанца!

Программа трансляций составлена с учетом предпочтений жителей разных возрастов. Спектакль по душе найдет даже самый искушенный театрал!

Дарья Волкоедова