Одно из главных условий

Важное условие для окончания действия режима ЧП, упомянутое Главой государства Касым-Жомартом Токаевым: «…если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии». А произойти она

может по вполне обыденной причине – из-за

несоблюдения жителями ограничений карантина.

Как ни парадоксально, но зачастую казахстанцы идут на нарушения, как им кажется, под благим предлогом. К примеру, 42-летний житель села Каскабулак Абайского района организовал поминальный обед, сообщает Инфоцентр ВКО. Однако никакие добрые помыслы не уберегли хозяина и гостей традиционного обряда от вполне предсказуемых последствий. Позже выяснилось, что один из участников обеда заражен коронавирусной инфекцией.

Теперь все 30 человек, присутствовавших на мероприятии, помещены на домашнюю изоляцию, им еще предстоит узнать, заражены они или нет. Соответствующие службы проводят противоэпидемиологическое расследование. Дом инфицированного оцеплен и продезинфицирован.

Организатора поминального обеда, подвергшего десятки людей опасности, привлекли к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения по статье 476 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Постановлением суда ему назначено наказание в виде штрафа в 10 МРП. Кстати, эта статья предусматривает и административный арест на срок до 15 суток.

Между тем, если судить по информации официального сайта Coronavirus2020.kz, то чаще всего заражение происходит именно при близком контакте – в кругу семьи или при непосредственном общения. К примеру, в числе заболевших – вся семья из шести человек из Арыси, и кто является для этой семьи «нулевым пациентом», определить сложно: это может быть и 55-летний глава семьи, и его 9-летний внук. И это уже почти классическая схема заражения.

Что же касается традиционных обрядовых мероприятий, то нелишним будет вспомнить, что первой жертвой коронавирусной вспышки в Казахстане стала женщина, побывавшая на торжествах по поводу свадьбы. Или вот шокирующие новости из Британии – у 17 человек, которые посетили похороны родственницы, выявили или подозревают коронавирусную инфекцию, одна женщина скончалась. И уже хрестоматийный пример Южной Кореи, где одним из очагов эпидемии в стране признано религиозное мероприятие одной из общин. Сейчас её руководителей привлекают к ответственности за причинение вреда и нарушение закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

Кстати, именно Южная Корея показала всему миру пример, как строгое соблюдение карантинных ограничений может дать скорый положительный результат. Эта страна какое-то время возглавляла печальный список стран по количеству зараженных и погибших от COVID-19. Однако жители полуострова продемонстрировали дисциплинированность и следование самоизоляции. В результате Южная Корея уже давно не упоминается в сводках тревожных новостей, уступив странам, где промедлили с введением ограничений.

В Казахстане цифры статистики по распространению инфекции в разных регионах заметно отличаются: к примеру, в ВКО (самый низкий показатель) – 16, а в Кызылординской области – 182.

В своем заявлении Президент Казахстана отметил, что ситуация по коронавирусной инфекции в разных частях страны не одинаковая, поэтому действия предпринимаются в зависимости от конкретной обстановки на

местах.

– В некоторых регионах всплеск заболеваемости, по всей видимости, уже пройден. В других – динамика распространения вируса пока тревожная, – подчеркнул Касым-Жомарт

Токаев.

Алгоритм очевиден: чем строже соблюдаются меры карантина, тем быстрее регион вернется к нормальной жизни.

Айгуль Биданова