Одна война и река двух героев

Героями, как известно, не рождаются, ими становятся. Из призванных на фронт мужчин села Дарственного, ныне Барак батыр, ими стали сразу двое – Павел Павлович Журба и Василий Васильевич Бунтовских. Их боевой путь был до предела наполнен проявлением несгибаемого воинского духа, подлинным бесстрашием в бесконечных кровопролитных боях, подвигами и даже презрением к смерти.

Павел Журба родился в 1916 году, Василий Бунтовских – в 1921. Почти ровесники, объединенные общим детством, в котором была одна школа, общие игры, работа в колхозе и река Курчум, в прохладных струях которой любила плескаться сельская ребятня. Никто тогда не мог предугадать, что через несколько лет в судьбах двух мальчишек будет еще одна река – кипящий от взрывов Днепр. Причем оба солдата из Дарственного за проявленные мужество и героизм при форсировании этой реки будут представлены к присвоению звания Героя Советского Союза.

ПОД ШКВАЛЬНЫМ ОГНЁМ

Мартовским днем автор этих строк отправился в родное село фронтовиков, чтобы попытаться установить новые, еще неизвестные факты из их жизни. Первым делом побывал у памятника В. В. Бунтовских рядом с местным сельским клубом. Сделав снимок, отправился далее с работником клуба на поиски людей, которые могли бы представить хоть какие-то интересующие нас сведения. Довелось поговорить с немалым числом местных старожилов. Но, к сожалению, никто из них не застал (разница в возрасте) Бунтовских и Журбу при жизни. Только аксакал Сабитали Макажанов сообщил, что еще в детстве видел мать В. Бунтовских. При жизни она трудилась техработником в местной школе. Село Дарственное было многонациональным: здесь проживали казахи, русские, немцы и даже китайцы. Было всего две улицы без названий. Местный фермер Ербол Нургалиев показал улицу и место, где находился дом, в котором жил В. Бунтовских. По словам Ербола, он был небольшим и простоял примерно до начала восьмидесятых годов минувшего века. Рядом с домом некогда находились школа и детский сад. Позже эта улица названа имением В. Бунтовских. Кстати, проходит она по окраине села и за ней несет свои воды река Курчум.

Напомним воинский путь солдата из Дарственного. Его призвали на фронт в самом начале войны и назначили командиром саперного взвода, а затем батальона. Вместе со своими бойцами участвовал во многих решающих боях на Западном, Воронежском, Украинском фронтах. В то же время свой подвиг, после которого и был награжден звездой Героя, совершил при форсировании Днепра.

Подразделение В. Бунтовских под непрерывным свинцовым дождем, разрывами снарядов противника обеспечило бесперебойную переправу наших подразделений на противоположный берег. В течение нескольких дней батальон удерживал переправу. Четырежды вражеские мины разносили мост, но подразделение В. Бунтовских быстро его восстанавливало. Затем осколком снаряда был перебит трос, связывавший мостовые понтоны. Солдаты падали с ног от усталости, и тогда командир Бунтовских сам в течение нескольких часов, находясь в холодной воде под шквальным огнем противника, сращивал перебитый трос. Переправа была восстановлена. После были еще бои, форсирование реки Дунай. Погиб В. Бунтовских при штурме Будапешта и похоронен на воинском кладбище этого города. На монументе-памятнике написано: «Советским воинам от благодарного венгерского народа».

ВОЙНА НЕ ХОТЕЛА ОТПУСКАТЬ

Герой Советского Союза П. Журба начал служить еще до начала войны на Дальнем Востоке, участвовал в боях на озере Хасан. На фронт его призвали в самом начале войны. Командование определило его в разведку. Множество раз ходил в тыл врага, чтобы добыть «языка». В 1943 году лихому разведчику из Казахстана дали задание найти замаскированные фашистские танки. Ранее сделать это не удавалось даже с воздуха. Журба перешел линию фронта и углубился в тыл врага. В результате нашел месторасположение танков, но не ограничился этим и решил заминировать вражеские боевые машины. Мины он взял там же, в расположении неприятельской танковой части. На обратном пути подумал, что заложенные им мины могут быть обнаружены. Тогда разведчик, несмотря на огромный риск быть замеченным, вернулся и забросал вражескую часть гранатами. По тревоге танки начали движение и были подорваны.

В ходе форсирования Днепра подразделение П. Журбы наладило переправу. Рискуя жизнью, бойцы неоднократно восстанавливали паром, благодаря чему было переправлено 1440 солдат, 15 противотанковых орудий, 6 тонн продовольствия, 26 лошадей. В начале 1944 года Журбе присвоили звание Героя Советского Союза.

Старожил села Куйган Владимир Мячиков поделился воспоминаниями. Он рассказал, что впервые увидел П. Журбу, когда ему было 7 лет. После тяжелой контузии фронтовик приехал из госпиталя в сопровождении медицинской сестры Елены Андреевны, которая впоследствии стала его женой. Он был очень слаб, и ему потребовалось примерно три года для восстановления здоровья.

Первые годы семейная пара жила в Старом Куйгане, где было два каменных здания – школа и двухэтажный дом для учителей. В этом доме и выделили квартиру семье героя. В начале шестидесятых годов село попало в зону затопления, и все переселились на возвышенное место, в нынешний Куйган.

Война очень глубоко вонзилась в душу этого человека и долго не хотела отпускать. Часто он сидел один на берегу, погруженный в свои мысли и воспоминания. После выздоровления стал работать киномехаником, завклубом. По воспоминаниям очевидца, он привозил фильмы из райцентра, ставил в своем дворе лавки, натягивал вместо экрана простыню и крутил кино. Смотреть их собиралось все село.

– Павел Павлович очень сдружился с моим отцом, тоже фронтовиком-танкистом, участником Сталинградской битвы, награжденным орденом Славы Георгием Мячиковым, – сообщил собеседник. – Оба они любили рыбалку. Отец увлекался еще и охотой, но Журба категорически отказывался брать в руки ружье. Даже удивлялся увлечению охотой, не выносил выстрелы. Вероятно, потому, что настрелялся в войну.

Супруги Журба вырастили дочь Аллу. Из Куйгана семья переехала в райцентр Курчум, а затем в Усть-Каменогорск, где им выделили квартиру. Павел Павлович ушел из жизни в 1989 году.

Из призванных на фронт из Курчумского района солдат четверо стали Героями Советского Союза: Василий Васильевич Бунтовских, Павел Павлович Журба и призванные из нынешнего села Маркаколь (тогда – Алексеевка) Аркадий Петрович Кукин и Алексей Семенович Крахмаль. В годы войны из Курчумского района было призвано 9456 человек. Из них 2245 погибли на фронтах войны. Пропали без вести 2462. В общей сложности не вернулись с фронта 5195 призванных из Курчумского района солдат. Умерло от ран 420 человек.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район