Один час в темноте

Восточноказахстанцев приглашают присоединиться к международной экологической акции «Час Земли».

Акция проходит ежегодно и поддерживается во многих странах мира. Ее проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF), как правило, в последнюю или предпоследнюю субботу марта. Суть состоит в том, чтобы все – и частные лица, и организации – выключили свет на один час. Таким образом, общественники обращают внимание на проблемы изменения климата, светового загрязнения и другие экологические темы.

В этом году международную акцию поддерживает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. Событие запланировано на 28 марта. Те, кто решил присоединиться к экологическому движению, должны отключить свет с 20:30 до 21:30.

– Просим поддержать международную экологическую акцию отключением внешней подсветки, рекламных щитов, билбордов, уличного освещения, – сообщили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. – Своим участием вы проявите внимание к вопросу заботы об окружающей среде и внесете собственный вклад в ее устойчивое развитие, рациональное использование природных и энергетических ресурсов, а также продемонстрируете заинтересованность в готовности к эффективному взаимодействию между частными и государственными органами.

В ведомстве полагают, что участие частных и юридических лиц в подобных акциях позволит выработать максимально качественный механизм достижения совместных целей, предусмотренных как экологическим законодательством РК, так и Концепцией РК «По переходу к зеленой экономике».

Кристина Кирдяпкина