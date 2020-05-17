Один – за свет, и все – за одного

С нарушениями потребительских прав столкнулись жители дома по улице Есенберлина 6 в Усть-Каменогорске, получив счета за электроэнергию с завышенными суммами.

Ежемесячные счета за квартплату составляют значительную часть семейного бюджета. Платить по ним – обязанность потребителей, поэтому нужно внимательно следить за повышением тарифов на коммунальные услуги и контролировать начисление оплаты.

Как показывает практика, владельцы квартир зачастую не вникают в тонкости тарифооб-

разования и стоимости услуг, практически никто не анализирует и не контролирует работу КСК в части заключения договоров с третьими лицами. Это и стало причиной того, что жители дома по ул. Есенберлина обнаружили в счетах за электроэнергию завышенные суммы.

В надежде быть услышанными, они обратились в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий. Выяснилось, что по протокольному решению жителей этого дома фактическое потребление электроэнергии на общедомовые нужды включается в счета за электроэнергию по каждой квартире. Увеличение объемов электроэнергии за последние отчетные периоды выявлены только за общедомовые нужды.

Как оказалось, КСК в обход правил пользования электроэнергией выдал разрешение на подключение к домовым сетям одному из магазинов без заключения с ним договора. В итоге объем потребленной электроэнергии лег финансовым бременем на всех жителей многоэтажки.

По закону дополнительные расходы, не относящиеся к расходам на содержание общего имущества объекта кондоминиума, не могут возлагаться на собственников квартир без их письменного согласия.

По данным Департамента, энергетиками составлен акт нарушения правил пользования электроэнергией, на основании которого всем потребителям дома будет произведен перерасчет.

Неразбериху в этом деле выз-вал еще один факт. Жители дома обратили внимание на разницу в тарифах, указанных в счетах не-скольких квартир. Выяснилось, что ТОО «Шыгысэнерготрейд» на период действия в стране режима ЧП самостоятельно снизило тариф за электроснабжение на два процента для бытовых потребителей, относящихся к социально уязвимой категории населения.

В связи с этим Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК, как регулятор тарифообразования на коммунальные услуги, попросил жителей Усть-Каменогорска предоставить квитанции о начислении оплаты за электроэнергию в территориальный Департамент Комитета. Чиновники заверили, что все вопросы будут рассмотрены совместно с Департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК по ВКО.

Бахыт Сарсембаева

Анара Муратова