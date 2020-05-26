Один аппарат и сотни спасенных жизней

Жители района Алтай смогут сделать коронарографию и стентирование, не выезжая за пределы района. Это станет возможным благодаря открытию в моногороде ангиографического блока на базе межрайонной больницы.

В Восточно-Казахстанской области реализуется комплексный план развития здравоохранения. Глава региона Даниал Ахметов поставил перед сферой задачу – перейти от догоняющего развития к опережающему. Одним из направлений работы является развитие прогрессивной медицины в районных центрах. Так, в Алтае уже открыты инсультный центр и родильный дом III уровня, оснащенные оборудованием, соответствующим мировым стандартам.

С февраля в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости – 2020» идет капитальный ремонт ангиографического блока для проведения оперативных вмешательств на сосуды. Сейчас заканчиваются отделочные работы. Планируется, что блок начнет свою работу уже в июне.

Ангиограф – многофункциональный аппарат, который позволяет проводить высокоточную диагностику и выполнять различные вмешательства при тромбозе сосудов, инсультах, инфарктах, разрывах сосудов и других заболеваниях. При помощи рентгеновского излучения и контрастного вещества он помогает визуализировать строение артерий и изучить распространенность патологического процесса.

Появление ангиографического блока позволит снизить смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Благодаря новому аппарату станет возможно выявление болезни на ранней стадии, пациентам района Алтай и других районов не нужно будет тратить драгоценное время на дорогу в Усть-Каменогорск. Обследоваться и лечиться они смогут в Алтае.

– Ангиограф позволит оказывать помощь при сердечно-сосудистой патологии, остром коронарном синдроме жителям не только нашего района, но и близлежащих Катон-Карагайского и Курчумского, – отметил заместитель главного врача по лечебной работе межрайонной больницы района Алтай Шамиль Назыров. – Если раньше приходилось вывозить пациентов в областной центр на проведение коронарографии и стентирования коронарных артерий, то теперь необходимость в их транспортировке отпадет.

В новом отделении появятся операционная, пультовая для ангио-

графа, реанимационная палата на две койки, где будет проходить раннее выхаживание и реабилитация пациентов в послеоперационный период. Планируется принимать 80–100 человек в год.

Что касается подготовки квалифицированных кадров, то предполагалось отправить медиков на стажировку в Алматинский государственный институт усовершенствования врачей еще в марте. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции это станет возможным только после снятия карантинных мер.

– В первое время работать на новом аппарате и оказывать полноценную помощь будут наши коллеги из Усть-Каменогорска, – пояснил Шамиль Назыров. – Также мы ожидаем прибытия двух сосудистых хирургов из Нур-Султана и Алматы, которые в этом году заканчивают обучение.

Всего в блоке будут работать 15 человек: три ангиохирурга, четыре медицинских сестры, четыре санитара и четыре рентген-лаборанта.

Татьяна Кравченко

Район Алтай