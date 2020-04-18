Огласите весь список

Внесены изменения в правила осуществления социальной выплаты.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, изменения уточняющего характера коснулись правил осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования и физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы на период ЧП.
В соответствии с изменениями перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на социальную выплату из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия режима ЧП в размере 42 500 тенге на человека в месяц, не сокращен.
Данная социальная выплата назначается следующим категориям граждан:
– индивидуальным предпринимателям и работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;
– работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющих деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;
– работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных;
– лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);
– физическим лицам, являющимся плательщиками ЕСП в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса РК;
– физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы.
Действие подпунктов 1) и 2) не распространяется на работников национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.
Выплату не смогут получить:
– граждане, не участвовавшие в системе обязательного социального страхования до введения режима ЧП (за которых не делали отчислений работодатели или ИП, не осуществлявшие отчислений за себя);
– плательщики ЕСП, не участвовавшие в системе обязательного социального страхования (официально самозанятые граждане должны были делать отчисления ЕСП до введения режима ЧП, неформально самозанятые граждане должны сделать перечисление ЕСП до подачи заявления на соц—
выплату);
– физлица, получающие доход по договорам ГПХ, но не отчислявшие пенсионные накопления до введения режима ЧП;
– граждане, работавшие на двух работах, в том числе занимавшиеся предпринимательством, если они продолжают работать дистанционно хотя бы на одной из работ;
– граждане, впервые уплатившие ЕСП только после введения режима ЧП, если они уже получают пенсии и государственные пособия;
– лица, которые уже снялись с регистрации в связи с переездом на ПМЖ в другую страну.