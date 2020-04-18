Огласите весь список

Внесены изменения в правила осуществления социальной выплаты.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, изменения уточняющего характера коснулись правил осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования и физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы на период ЧП.

В соответствии с изменениями перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на социальную выплату из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия режима ЧП в размере 42 500 тенге на человека в месяц, не сокращен.

Данная социальная выплата назначается следующим категориям граждан:

– индивидуальным предпринимателям и работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

– работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющих деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

– работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных;

– лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);

– физическим лицам, являющимся плательщиками ЕСП в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса РК;

– физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы.

Действие подпунктов 1) и 2) не распространяется на работников национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.

Выплату не смогут получить:

– граждане, не участвовавшие в системе обязательного социального страхования до введения режима ЧП (за которых не делали отчислений работодатели или ИП, не осуществлявшие отчислений за себя);

– плательщики ЕСП, не участвовавшие в системе обязательного социального страхования (официально самозанятые граждане должны были делать отчисления ЕСП до введения режима ЧП, неформально самозанятые граждане должны сделать перечисление ЕСП до подачи заявления на соц—

выплату);

– физлица, получающие доход по договорам ГПХ, но не отчислявшие пенсионные накопления до введения режима ЧП;

– граждане, работавшие на двух работах, в том числе занимавшиеся предпринимательством, если они продолжают работать дистанционно хотя бы на одной из работ;

– граждане, впервые уплатившие ЕСП только после введения режима ЧП, если они уже получают пенсии и государственные пособия;

– лица, которые уже снялись с регистрации в связи с переездом на ПМЖ в другую страну.