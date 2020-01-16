Обязательно к прочтению

«Путь Абая» Мухтара Ауэзова и «Возвращение учителя» Ануара Алимжанова признаны главными книгами года для всеобщего чтения в Казахстане.

Такое решение приняло жюри республиканской акции «Одна страна – одна книга» в рамках празднования 175-летнего юбилея великого поэта, просветителя Абая Кунанбаева и 1150-летнего юбилея философа, ученого Абу Наср аль-Фараби.

Роман-эпопея «Путь Абая» описывает жизнь классика казахской литературы, мыслителя, общественного деятеля Абая. Вместе с тем автор рассказывает читателю о быте и нравах кочевых и оседлых степняков конца XIX века, свободолюбивой душе казахского народа, его мечтах, характере и духовном мире. Состоит произведение из четырех книг.

Роман известен не только в Казахстане, но и за его пределами. К примеру, французский поэт и прозаик Луи Арагон говорит о нем следующее: «В других странах этого мира очень трудно найти такое произведение, которое сравнится с этим; по-моему, это произведение одно из лучших произведений XX века». Стоит отметить, что «Путь Абая» является первой эпопеей, написанной на казахском языке.

«Возвращение учителя» – повесть о скитаниях «Второго учителя» аль-Фараби. Книга была издана в 1979 году в Москве. В ней автор описывает душевное состояние, печальные воспоминания главного героя о навсегда потерянной кипчакской родине, а также рассказывает о столкновениях с властью во дворцах и темницах, любви и многом другом.

Литературовед, критик Николай Ровенский писал: «Произведение Ануара Алимжанова «Возвращение учителя» переносит нас в эпоху средневековья. Место действия – города Средней Азии и Ближнего Востока. Здесь создавал свои трактаты главный герой повести Абу Наср аль-Фараби, прозванный за глубокий ум и обширные знания «Вторым учителем» (после Аристотеля)».

В рамках акции «Одна страна – одна книга» в библиотеках Восточного Казахстана будут организованы различные мероприятия. В областной универсальной библиотеке им. Абая пройдут читательские конференции «Герои книги Ануара Алимжанова «Возвращение учителя», «Роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая», литературное знакомство и книжная выставка.

В областной библиотеке им. А. С. Пушкина также организовали книжную выставку. Местные библиотекари приглашают читателей принять участие в конкурсе «Лучший читатель года».

– Для участия необходимо снять на видео чтение отрывков из произведений Мухтара Ауэзова «Путь Абая» и Ануара Алимжанова «Возвращение учителя». Работы конкурсантов будут размещены на сайте и YouTube-канале библиотеки, – объясняют организаторы.

Отметим, республиканская акция «Одна страна – одна книга» проводится в Казахстане с 2007 года. Тогда она началась с чтения «Слов назидания» Абая Кунанбаева.

Ания Есмухамет