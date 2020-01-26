Обучение юных спасателей

Для профилактики несчастных случаев в зимний период сотрудники ДЧС ВКО проводят занятия с подрастающим поколением.

Как правильно действовать, если ты заблудился в метель, насколько опасен тонкий лед, основные средства спасения в чрезвычайной ситуации – это лишь малая доля тем, которые изучают ребята из класса юных спасателей ДПК «Эставелла».

– Необходимо воспитывать у детей бережное отношение к жизни и здоровью, обучать действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Мы планируем проводить подобные мероприятия и дальше, подкрепляя их практическими заданиями, – отметил старший инструктор отделения специальной подготовки пожарных СО Усть-Каменогорска Константин Прокопьев.

Также юным спасателям объяснили, как создать временное убежище от бурана, и показали основные приемы оказания первой медицинской помощи.

Валентина Мусевич