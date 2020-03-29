Обувь для школьников по новым лекалам

К новому учебному году школьников из многодетных и малообеспеченных семей обеспечат не только формой, но и обувью.

В ходе рабочей поездки в Семей аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил обувную фабрику, ознакомился с ходом строительства в микрорайоне Карагайлы, а также с процессом пошива медицинских масок.

ТОО «Семипалатинская обувная фабрика» производит обувь специального назначения из натуральной и искусственной кожи для силовых структур и всех отраслей производства. На предприятии есть лаборатория, оснащенная оборудованием, необходимым для проведения физико-механических испытаний. Это позволяет контролировать качество поступающих материалов, влияющих на эксплуатационные свойства обуви, и качество выпускаемой продукции.

Даниал Ахметов отметил, что с нового учебного года в регионе школьники из малообеспеченных и многодетных семей будут обеспечиваться не только формой, но и обу-

вью. На эти цели в бюджете предусмотрено 440 миллионов тенге. Ознакомившись с ассортиментом, аким ВКО раскритиковал качество детской обуви и поручил руководству фабрики обновить модельный ряд.

– Мы планировали, что обувь будет производиться на фабрике в Семее, у отечественного производителя. Но, к сожалению, пока качество продукции не соответствует требованиям. Поэтому даю месяц на разработку образца более практичной, удобной и современной обуви, – отметил Даниал Ахметов.

На личном контроле акима Восточно-Казахстанской области находится производство двухслойных многоразовых медицинских масок из хлопчатобумажной ткани. В последние недели эта продукция пользуется повышенным спросом у восточноказахстанцев. В регионе принимаются все необходимые меры для обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.

В Семее пошивом масок занимается ТОО «УК Юнис» и ТОО «СемСпецСнаб». В последнем из них две недели назад запустили производство четырехслойных марлевых повязок. Теперь начали шить маски из хлопчатобумажной бязи.

– Мы получили новую ткань. Первая партия – 30 тысяч метров, – рассказала директор ТОО «СемСпецСнаб» Айнур Ахметова. – Будут дополнительные поставки. Этого объема хватит для пошива одного миллиона масок. Двухслойные маски шьем из хлопчатобумажной бязи. До этого изготавливали четырехслойные марлевые повязки.

Скоро новая продукция поступит в продажу по фиксированной цене. К слову, 470 тысяч жителей ВКО будут обеспечены масками бесплатно. Это ветераны войны и труженики тыла, инвалиды всех групп, многодетные и малообеспеченные семьи, дети-сироты и пенсионеры.

Следующим объектом посещения Даниала Ахметова стал микрорайон Карагайлы, где в настоящее время активными темпами ведется жилищное строительство.

– ТОО «Фирма Азия» хорошо выполняет работу, – сказал глава региона. – Эта компания построила многофункциональный культурно-спортивный комплекс. В течение этого года мы хотим построить в этом микрорайоне еще 25 домов.

По поручению акима Восточно-Казахстанской области готовится проектно-сметная документация на строительство еще 92 домов. В ближайшие годы в микрорайоне Карагайлы отпразднуют новоселье 60 тысяч семейчан.

– Мне нравится это архитектурное решение, – сказал аким ВКО. – Запланированы стоянки, территория будет благоустроена. Темпы строительства в достаточной степени высокие. Все идет в соответствии с намеченным планом.

Глава региона отметил, что в этом году в Семее уделят особое внимание благоустройству и ремонту инженерной инфраструктуры.

– Будут выделены дополнительные средства на улучшение инженерной инфраструктуры в соответствии с Дорожной картой занятости, – резюмировал Даниал Ахметов. – Есть хорошие перспективы для более высоких темпов жилищного социального строительства. Работу в этом направлении нужно продолжать.

Флора Левина

Тлеубек Шаяхмет