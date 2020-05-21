Обстоятельства выяснены

Стала известна причина смерти четырех воспитанников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг.

В апреле этого года по поручению главы региона Даниала Ахметова была создана межведомственная комиссия для детального и оперативного изучения ситуации касательно смерти четырех воспитанников спецучреждения в Аягозе. В ее состав вошли руководители и представители областных управлений координации занятости и социальных программ, здравоохранения, Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ВКО, районного акимата, сотрудники областной и районной прокуратуры, полиции. Вместе с ними работали и профильные медицинские специалисты – главный педиатр области, врач-инфекционист, работники медицинского контроля.

Заместитель акима области Алишер Мархабат и руководитель Управления координации занятости и социальных программ ВКО Жас-улан Сарсебаев сообщили об итогах работы комиссии в ходе онлайн-брифинга.

– Причины смерти – отягощенный коморбидный фон, сочетанная врожденная патология с пороками развития на фоне тяжелой бактериальной пневмонии и кахексии, с развитием полиорганной недостаточности, – сказал Алишер Мархабат. – Дети скончались вследствие тяжелых основных и сопутствующих заболеваний, летальный исход не связан с корью. Имеются соответствующие медицинские свидетельства и акты.

По его словам, дети скончались в разное время в течение месяца. Так, первый случай смерти зафиксирован 2 апреля – это был мальчик 2008 года рождения, 11 апреля умер мальчик 2009 года рождения, 20 апреля – мальчик 2006 года рождения,

29 апреля – девочка 2012 года рождения. От всех четырех детей ранее отказались родители.

На основании итогов работы комиссии органами внутренних дел по факту смерти детей возбуждено уголовное дело по статье 317, часть 4 УК РК («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» 4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Начато досудебное расследование.

– В ходе работы комиссии выявлены нарушения в части ведения медицинской документации, в связи с чем в соответствии с процессуальными нормами Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по ВКО продолжается проверка деятельности Центра по вопросам, входящим в их компетенцию, – отметил Алишер Мархабат. – Мера ответственности должностных лиц по указанным нарушениям будет рассмотрена по итогам проводимой проверки.

Также в рамках внутреннего контроля Управлением координации занятости и социальных программ ВКО привлечены к дисциплинарной ответственности директор Центра, его заместитель, а также руководители профильных отделов Центра и управления.

В ходе брифинга спикеры ответили и на вопросы журналистов.

– Была информация о том, что более десяти воспитанников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг госпитализированы с диагнозом корь. Подтверждаете ли вы это?

Алишер Мархабат:

– Предполагаемый фактор передачи инфекции кори – завоз сотрудником детского Центра в докарантинный период. В рамках работы межведомственной комиссии 2 мая специалистами лаборатории отобраны анализы на напряженность иммунитета у 146 человек, в том числе 96 воспитанников и 50 сотрудников. По итогам анализов на корь девять воспитанников и два сотрудника прошли лечение в инфекционном отделении ЦРБ. На сегодня все они выписаны из больницы.

– У некоторых детей была выявлена кишечная инфекция. Что можете сказать по этому поводу?

Жасулан Сарсебаев:

– С начала апреля в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача, а также письмом Министерства труда и социальной защиты населения РК все медико-социальные учреждения, оказывающие специальные социальные услуги, переведены в режим усиленного карантина. В рамках внутреннего контроля и ужесточения санитарных условий выявлен ряд нарушений, в том числе по трудовому законодательству. Так, 24 апреля трое сотрудников Центра были уволены по отрицательным мотивам. Один воспитанник учреждения находится в ЦРБ с острой кишечной инфекцией. На сегодняшний день выявлением причин этой ситуации занимается соответствующее ведомство. По итогам их проверки будет предоставлена дополнительная информация.

– Правда ли, что четверо скончавшихся детей были истощены?

Алишер Мархабат:

– Следует отметить, что дефицит массы тела у отдельных детей из группы риска обусловлен особенностью и тяжестью врожденных заболеваний. Дети с подобными патологиями имеют соответствующее отставание в физическом развитии. В ходе работы комиссии

2 мая группой врачей под руководством главного педиатра области и инфекциониста осмотрены 98 подопечных детского Центра. Во время осмотра специалистами все дети были ухожены, пролежни не выявлены. Они обеспечены питанием и получают весь объем медико-социальных услуг. В прошлом году также в ходе работы общественной комиссии, созданной по поручению акима области, представители общественности, родители и СМИ посещали Центр и удостоверились в получении детьми всех медицинских и социальных услуг в соответствии со стандартом. Стоит подчеркнуть, органами государственного аудита была проверена организационно-финансовая деятельность учреждения.

– Детей, находящихся в этом спецучреждении, на самом деле кормят семгой и икрой?

Жасулан Сарсебаев:

– Согласно натуральным нормам питания, утвержденным Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 27.11. 2015 года № 896 для детей до 10-летнего (11-18 лет) возраста, обслуживающихся в домах-интернатах для детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и в детских психоневрологических домах-интернатах, предусмотрена определенная норма потребления кофе. До 10-летнего возраста – два грамма на одного человека в сутки, детям в возрасте от 11 до 18 лет – четыре грамма в сутки на одного человека В летний оздоровительный период, воскресные, праздничные и каникулярные дни норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов от установленной денежной нормы расходов в день на каждого воспитанника. В праздничные, выходные дни допустимо включать в меню красную рыбу, черную, красную икру, деликатесные сорта колбас, шоколадные конфеты и мучные кондитерские изделия.

Гульжан Естаева