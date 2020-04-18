 Обращение акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, а также для социальной защиты населения с 00 часов 18 апреля 2020 года на территории Восточного Казахстана по решению областного оперативного штаба вводится режим карантина. Будут ограничены въезд и выезд в область до завершения периода ЧП в стране.

Мы сейчас просто обязаны свести к минимуму риск заразиться самим или заразить другого человека. Твердо убежден, что наша область справится, если все мы воспримем самоизоляцию как свою главную задачу. Только так сможем замедлить распространение коронавируса COVID-19.

В период карантина ряд работодателей должны отправить своих сотрудников на дистанционный режим работы с сохранением заработной платы. В том числе государственные и квазигосударственные структуры.

Также областной оперативный штаб принял решение дополнить список предприятий, обязанных приостановить свою деятельность.

Отмечу, что в ходе реализации ограничительных мер в городах Усть-Каменогорск и Семей мы пошли навстречу бизнесу в вопросах организации транспортного обеспечения. Но, как показала практика, выданные пропуска отдельными предпринимателями используются не по целевому назначению. Кроме того, у меня имеется достоверная информация о том, что часть пропусков выдавалась за определенную плату.

По моей просьбе Департамент Агентства по противодействию коррупции приступил к проверке. Они примут необходимые меры по пресечению незаконных действий со стороны сотрудников государственных органов, которые злоупотребляли служебным положением при выдаче пропусков.

Также будут изъяты пропуска у государственных служащих и у сотрудников квазигосударственных структур. Все предприятия, которые приостановят свою деятельность в режиме карантина, обязаны вернуть акимату ранее полученные пропуска.

Друзья, только от нашей дисциплины, соблюдения правил режима ЧП и понимания всей серьезности ситуации зависит, как долго может продлиться карантин. Берегите себя и близких!