Многочисленный образовательный десант из представителей пяти университетов и 16 колледжей региона побывал в Курчуме.

Гости ознакомили старшеклассников района со своими альма-матер, их преимуществами, профессиями, которые можно получить в этих образовательных учреждениях.

Представители вузов развернули стенды с информацией, предоставили буклеты. Школьники общались с представителями вузов и колледжей, задавали вопросы и получали на них ответы.

По информации отдела образования района, в акции приняли участие 682 старшеклассника из школ Курчума, а также других сёл – Барак батыра, Бирлика и Маркаколя. Результатом проведенной встречи должно стать повышение интереса учащихся к выбору профессии в системе технического профессионального образования, снижение оттока выпускников из региона в зарубежные вузы.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район