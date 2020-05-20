Обновленные классы

В Бородулихинском районе по программе «Дорожная карта занятости – 2020» отремонтируют несколько школ.

По данным акимата района, в рамках этой программы предстоит реализовать 22 проекта, в том числе четыре областных, по которым заключено 22 договора на сумму 682 млн 666 тыс. тенге.

Предусмотрено создание 191 рабочего места, в том числе 105 – через Центр занятости, а также 15 постоянных рабочих мест. Уже трудоустроены 158 человек, в том числе 98 направлены Центром занятости.

По информации отдела образования Бородулихинского района, по проектам в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости» осуществляется текущий ремонт здания КГУ «Жезкентская средняя школа» на сумму 17 млн 442 тысячи тенге. Здесь подлежат замене система отопления и полы в спортивном зале, проведут внутренние отделочные работы.

В селе Петропавловка в средней школе им. Толеубая Аманова произведут текущий ремонт здания, на замену окон и кровли выделено 48 млн тенге. Отремонтируют и Михайличенковскую среднюю школу. На сумму в размере 21 млн 894 тысячи тенге заменят кровлю, частично окна и двери в здании.

Также обновится средняя школа им. Н. Островского в Бородулихе. Сумма проекта составляет 29 млн 789 тысяч тенге. Сначала в школе полностью отремонтируют первый этаж здания, заменят полы, выровняют стены, проведут отделочные работы и ремонт электропроводки здания. Затем ремонтные работы продолжатся на 2-м и 3-м этажах.

На текущий ремонт здания школы им. В. Комарова в селе Новая Шульба предусмотрено 58 млн тенге, на эти средства заменят окна и кровлю здания.

– К ремонтным работам приступили на всех объектах, – сообщила руководитель отдела образования района Найра Кокшебаева. – Планируем, что новый учебный год наши школьники начнут в обновленных классах.

Юрий Пааль

Бородулихинский район