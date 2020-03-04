Обновление небесных причалов

Наряду со строительством и ремонтом автомобильных дорог в регионе намерены улучшить условия для воздушного транспорта и его пассажиров. В этом году предстоит реконструкция двух аэропортов – в Усть-Каменогорске и Урджаре.

Необходимость улучшения и расширения здания аэровокзала Усть-Каменогорска обсуждалась уже неоднократно. Пассажиры отмечали множество недостатков этой воздушной гавани – малое количество окон на таможенном контроле, проблемы с температурным режимом в зале ожидания и другие. Пожалуй, самым главным неудобством является тесное здание. Когда вылета ожидают пассажиры сразу двух рейсов, становится, мягко говоря, тесновато. Впрочем, аэродром тоже крайне мал для города, имеющего статус областного центра.

Про реконструкцию аэропорта в Урджаре заговорили одновременно с тем, как в районе озера Алаколь стала развиваться туристическая инфраструктура. Логично, что если эту курортную зону хотят развивать не только до республиканского, но и до международного уровня, необходим действующий аэропорт, который сможет принимать пассажирские рейсы.

Наконец-то в регионе решили перейти от слов к делу. Обновлению – быть! Уже в этом году приступят к реализации двух проектов по реконструкции этих аэропортов. Информация об этом прозвучала на отчетной встрече с населением акима ВКО Даниала Ахметова. По его словам, на это предусмотрено 15 млрд тенге – 10,3 млрд тенге предназначено для работ в областном центре и 4,7 – в Урджаре.

Подробными планами о предстоящих трансформациях, которым подвергнутся воздушные ворота региона, поделился руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов.

– В 2019 году в рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» разработана проектно-сметная документация по реконструкции двух аэропортовых комплексов – в Усть-Каменогорске и Урджаре, – сообщил он. – Реализация проектов рассчитана на период с 2020 по 2022 год. В этом году стартуют подготовительные работы, основные начнутся в 2021 году, а в 2022-м планируем все завершить.

Нуржан Жумадилов особо отметил, что обновление, которому подвергнутся оба объекта, не только окажет положительное влияние на развитие туризма в регионе, но и улучшит инфраструктуру аэропортов, обеспечит безопасность и высокий уровень комфорта авиационных перевозок.

Какие изменения будут осуществлены в воздушной гавани областного центра? Одним из основных станет удлинение на 300 метров взлетно-посадочной полосы. Ее протяженность составит 2800 метров, будет усилено аэродромное покрытие. Благодаря этому в областном центре смогут садиться самолеты с большей вместимостью.

Однако даже после подобной реконструкции усть-каменогорский аэропорт все равно будет уступать в длине взлетно-посадочной полосы семейскому. «Дотянуть» до заветных 3100 метров не позволяют стоящие рядом дома. Поэтому в областном центре в отличие от воздушной гавани Семея не смогут принимать грузовые самолеты и крупные военно-транспортные суда.

– После реконструкции аэропорт приобретет международный статус, – сообщил Нуржан Жумадилов. – Планируем также построить на территории склад временного хранения, грузовой терминал, дополнительно увеличится место для приема больших самолетов, полностью обновится теплотрасса и отопление, поменяем резервное питание.

Дел предстоит много, поэтому в этом году проведут серьезные подготовительные работы, взлетно-посадочную полосу пока трогать не будут. Чтобы не доставлять дополнительный дискомфорт пассажирам, аэропорт на время реконструкции закрывать не будут, лишь скорректируют время прибытия и отправления рейсов.

– Аэропорт останется действующим. В 2021 году все рейсы будут осуществляться в вечернее и ночное время. Днем будут вестись строительные работы, – подчеркнул руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.

По словам Нуржана Жумадилова, в Урджаре также будет произведено удлинение взлетно-посадочной полосы с 1500 до 2100 метров. Это позволит садиться большим самолетам.

Отметим, что разговоры о реконструкции аэропортов ведутся с 2018 года.

Дамир Омаров