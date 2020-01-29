Обнадеживающие проекты

Участники Курчумского общественного совета обсудили, какие шаги следует предпринять для улучшения социально-экономической ситуации в районе.

Аким Курчумского района Дулат Кажанов сообщил об итогах работы его команды в 2019 году и предстоящих планах на 2020 год.

В числе крупных проектов он отметил ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината ГРК «МЛД». При выходе на полную проектную мощность комбинат сможет предложить до 500 рабочих вакансий. В сельскохозяйственной отрасли открыты две молочно-товарные фермы и столько же молокоприемных пунктов. Фермеры района закупили 185 голов высокопородного скота. Запущено шесть откормочных площадок.

В минувшем году в районном центре начато строительство крытого плавательного бассейна. Реализация этих и других проектов свидетельствует о том, что район движется по верному вектору развития, который приведет его к намеченным желаемым результатам.

В наступившем 2020 году начинается реализация разработанного по поручению акима области Даниала Ахметова Комплексного плана развития Курчумского района на 2020 – 2024 годы. Этот масштабный план действий имеет серьезное финансовое подкрепление. Цель – вдохнуть жизнь в села района, в том числе находящиеся близ государственной казахстанско-китайской границы.

Как известно, активная миграция жителей сел в города в течение минувших двух десятилетий сделала свое дело: опустели многие населенные пункты, а иные вовсе исчезли с карты района и области. Чтобы остановить отток населения, в рамках Комплексного плана будут реализованы крупные проекты.

В их числе – строительство асфальтированной дороги от села Маркаколь до дальнего Тоскаина, развитие предпринимательства, создание малых перерабатывающих цехов, ремонт и строительство инфраструктурных объектов, развитие туризма и другие. Задача исполнительной власти района, как и депутатов, общественных организаций, – довести до населения суть масштабных проектов, а также не допустить распыления выделенных из госбюджета средств.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район