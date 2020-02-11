Обидное поражение

Сборная Казахстана по хоккею в заключительном матче предолимпийского турнира в Нур-Султане проиграла Польше и потеряла шансы попасть на Олимпиаду-2022.

В столице Казахстана прошел третий квалификационный этап к главным играм четырехлетия. Для продолжения борьбы за путевку на Олимпийские игры–2022 в Пекине казахстанским хоккеистам необходимо было занять первое место в группе. Заветную путевку за выход в финальный этап отбора, помимо Казахстана, оспаривали сборные Украины, Нидерландов и Польши.

Подопечные Андрея Скабелки уверенно переиграли командам Украины (8:1), Нидерландов (7:1). В решающей игре предстояло выяснить отношения со сборной Польши, которая к главной встрече турнира имела также две победы.

Болельщики казахстанского хоккея уже предвкушали победу над Польшей и выход в финальный этап отбора, но ситуация сложилась иначе. Игра закончилась поражением Казахстана со счетом 2:3.

Первый период остался за гостями, а усилиями Бартоша Циуры счет матча открыли поляки. После пропущенной шайбы хозяева льда заиграли активнее, но голкипер Джон Мюррей выручал свою дружину.

Во второй части игры Мартин Пржигодски удвоил преимущество польской команды, однако уже через 17 секунд Дастин Бойд отыграл эту шайбу, а позже оформил дубль.

В завершающую треть матча команды вышли с равным счетом. На первой минуте периода шайбу забросил польский нападающий Мацей Урбанович. И времени выправить ситуацию в свою пользу у хоккеистов сборной Казахстана было предостаточно, но изменить счет им так и не удалось. Очень обидное и горькое поражение. Весьма грустная статистика: сборная страны по хоккею с шайбой в четвертый раз подряд не попадает на Олимпийские игры.

– Сказать-то нечего, очень жалко, – отметил мастер спорта СССР по хоккею Виктор Набоков. – Сейчас не время давить на игроков. Это было непредсказуемо. Чтобы знать причину поражения, нужно быть внутри команды. От себя могу сказать, что вратарь соперников хорошо отстоял. Проиграть было нереально, но это спорт.

Стоит отметить, что в прошедшем турнире в составе сборной Казахстана играли ребята усть-каменогорской школы хоккея – Евгений Рымарев, Аркадий Шестаков, Леонид Метальников, Талгат Жайлауов и Роман Старченко.

Камила Ботагамитова