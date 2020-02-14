Ну, подумаешь, укол…

Для большей части сел Курчумского района основой экономики является животноводство. Поэтому эпизоотическая ситуация, ветеринарно-санитарные мероприятия для владельцев скота имеют огромное значение.

Но, к сожалению, в течение десяти последних лет в селах района вспыхивает бруцеллез, в результате чего фермерские хозяйства и частные подворья вынуждены отправлять свой выявленный больной скот на убой.

Казалось, есть в районе солидная ветеринарная служба, состоящая из нескольких профильных бюджетных учреждений районного уровня, ветеринарных участков и специалистов-ветеринаров в штате сельских акиматов.

Но не взирая на это, год за годом бруцеллез косит поголовье скота, нанося большой урон фермерским хозяйствам, владельцам подворий, и это прочно закрепившаяся реальность местных сел.

Объективности ради стоит признать, что ветеринарная служба района, исполнительные органы на местах не бездействуют, однако многолетняя битва с напастью пока не увенчалась победой. Как известно, в случае заражения человека бруцеллезом поражается его сердечно-сосудистая, нервная система, костно-суставный аппарат. Болезнь может привести к бесплодию женщин и мужчин, инвалидности. По информации санитарных врачей района, в 2017 и 2018 годах в районе было зарегистрировано по три случая заражения бруцеллезом людей, в 2019 – один.

В минувшем году карантинные режимы в связи с выявлением бруцеллеза у домашних животных были объявлены в селах Куйган, Топтерек, Карачилик, Такыр, Правый Усть-Калжыр, Шанагаты, Боран. По информации районного отдела ветеринарии, из этого карантинного списка в 2020 году сохранили свой статус с соответствующими ограничительными нормами Калжыр и Боран.

ВАКЦИНАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

О проводимых ветсанитарных мероприятиях в сельских округах, эпизоотической ситуации в районе, основных причинах живучести бруцеллеза мы попросили рассказать руководителя отдела ветеринарии Курчумского района Талгата Жанпеисова.

– Ветеринарная служба района опирается в своей работе на положения Закона «О ветеринарии» и другие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в этой сфере. Согласно ныне действующим законодательным нормам, каждый хозяин домашних животных обязан вакцинировать их по собственной инициативе и за собственный счет.

– Как это должно происходить на практике?

– Владелец животных за семь календарных дней сообщает закрепленному за данным населенным пунктом ветеринару о готовности своего поголовья к ежегодной вакцинации. Стоит отметить, вакцину он обязан приобрести за свой счет. В настоящее время против бруцеллеза наиболее распространенная вакцина RB–51. В назначенное время ветеринар приходит в фермерское хозяйство, на частное подворье и производит вакцинацию животных.

Кроме этого, ветеринарной службой района проводится ежегодное плановое серологическое обследование животных на бруцеллез и другие опасные инфекционные болезни. В случае положительной реакции на бруцеллез проб крови животного об этом незамедлительно сообщается ветеринарным и другим профильным службам. Согласно ветеринарно-санитарным нормам, хозяин заболевшего животного обязан изолировать его и в течение 15 дней произвести убой на сертифицированном убойном пункте.

– Как поступают с тушей животного?

– Во время убоя животного должен присутствовать ветеринар. Его задача – контролировать выполнение всех норм и требований. После забоя производится забор патологического материала – проб внутренних органов животного. Если в результате обследования происходит полимерезно-цепная реакция (ПЦР), подтверждающая патологию, то есть наличие бруцеллеза, то мясо животного отправляется на перерабатывающие предприятия. В случае отсутствия патологии, туша может быть направлена в свободную продажу. Но только после 12 часов выдержки в прохладном помещении. Такого временного периода достаточно для того, чтобы возможные бруцеллы в туше погибли. Далее следуют карантинные мероприятия.

– Что они предполагают?

– Ветеринаром, закрепленным за населенным пунктом, в котором выявлен бруцеллез, составляется эпизоотический акт обследования. Этот документ направляется в районную территориальную инспекцию Комитета ветеринарного контроля МСХ РК. Госорган направляет предписание акиму сельского округа на объявление карантинного режима в селе, где обнаружен бруцеллез. Информация об объявлении карантинного режима публикуется в местной газете.

Режим предполагает запрет вывоза из карантинного села того вида живого скота, у которого обнаружен бруцеллез. То есть если болезнь выявлена у коровы, то, соответственно, запрещается вывоз любой головы КРС. Если это овца, то запрет распространяется на все поголовье МРС.

После объявления карантинного режима начинаются оздоровительные мероприятия. Они осуществляются Республиканским противо-эпизоотическим отрядом. Производится забор крови для серологического обследования у всего поголовья животных того вида, у которого обнаружен бруцеллез. В случае положительной реакции проб крови, животное отправляется на убой. Забор крови производится через каждые 15–20 дней. Продолжается до тех пор, пока пробы не дадут двухкратный отрицательный результат. Только после этого принимается решение о снятии карантинного режима.

Оздоровительные мероприятия включают дезинфекционную обработку животноводческих помещений, в которых содержался больной скот. Производится это бесплатно для владельцев скота. Кроме того, по завершении дезинфекции в соответствующих помещениях берутся пробы. В ветеринарной лаборатории они исследуются на качество проведенной дезинфекции.

ВИНОВАТЫ САМИ ФЕРМЕРЫ?

– Расскажите о государственной компенсации владельцам скота, который был отправлен на вынужденный убой из-за болезни.

– Необходимо пояснить, что компенсируется поголовье, у которого после забоя в результате лабораторных обследований были выявлены патологические изменения. Это мясо отправляется, как уже было сказано, на переработку. Согласно действующим нормам, предприятие, которое закупает мясо на переработку, выплачивает владельцу

70 процентов его рыночной стоимости. Оставшиеся 30 процентов компенсирует отдел ветеринарии района.

В 2019 году переработчики выплатили владельцам скота из нашего района 68 млн 865 тыс. тенге. На долю отдела ветеринарии приходится 38 млн 70 тыс. тенге. В целом, вся компенсационная сумма составляет свыше 106 млн тенге. Иными словами, за каждую голову КРС, отправленную на вынужденный убой, а затем на переработку, из бюджета выплачено по 161 тыс. 757 тенге.

– Выполняются ли действующие ветеринарно-санитарные нормы владельцами скота в Курчумском районе?

– К сожалению, утверждать подобное еще рано. Пока имеет место бесконтрольное перемещение скота между селами, округами и соседними районами. Хотя любой скот, завезенный извне, должен пройти карантин, быть проверен на наличие болезней. Но этого зачастую не происходит: фермеры, владельцы подворий, приобретя скот на стороне, сразу впускают его в свое местное стадо. Несмотря на отсутствие гарантий, что животное здорово и не может заразить других.

Болезни выявляются в ходе карантина даже у племенного поголовья, закупленного местными крупными фермерскими хозяйствами по государственным программам. К примеру, в минувшем году из Алматинской области было закуплено 512 голов высокопородного скота. У 110 животных выявлен бруцеллез. В соответствии с контрактом, больное поголовье возвращено фирме-поставщику за его счет. В другой партии скота в 37 голов, завезенных из Российской Федерации, выявлено 13 животных, больных бруцеллезом, и три – лейкозом. Аналогичные случаи были при покупке быков-производителей из племенных хозяйств соседних районов. Все эти примеры лишний раз доказывают обязательность карантина для привозимых в район животных.

– Назовите основные причины, способствующие распространению бруцеллеза в Курчумском районе.

– Бесконтрольное перемещение скота в нарушение ветеринарно-санитарных норм. Игнорирование карантинных мероприятий владельцами скота.

Отсутствие либо некачественная утилизация отходов после забоя скота.

Нехватка квалифицированных специалистов-ветеринаров. Нет притока молодых кадров – выпускников вузов.

В завершение необходимо сказать о следующем. Достижение положительных результатов от проводимых противоэпизоотических мероприятий зависит не только от специалистов ветеринарной службы, но и от самих владельцев поголовья скота, их понимания и выполнения всех действующих ветеринарно-санитарных норм.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район