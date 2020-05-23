Новый этап послаблений

Новые послабления карантинных мер вызвали немало вопросов, на которые ответил Главный государственный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов.

Темп прироста заболевших КВИ по Восточно-Казахстанской области ниже республиканского показателя. В этом плане у нашего региона есть ряд преимуществ. Однако в целом угроза распространения коронавирусной инфекции остается высокой. Поэтому сохраняются некоторые ограничения, блокпосты, проводится экспресс-тестирование населения.

– В Усть-Каменогорске полностью отменён режим передвижения по дням и пропускам, – отметил Марат Исмаилов. – В областном центре больше месяца не регистрировались новые случаи заболевания, поэтому было принято решение об ослаблении мер. Но хочу напомнить, что бессимптомные больные – самая опасная категория населения, ведь люди могут даже не подозревать, что являются источниками вируса. Следует соблюдать элементарные меры безопасности – масочный режим, социальную дистанцию, частое мытье рук.

Главный санврач добавил, что с 23 мая начинают работать ЦОНы при условии бронирования очереди, детские сады, возобновляются регулярные автобусные перевозки по региону, кроме Семея.

– По-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия, приостановлена работа кинозалов, общественных бань, саун, образовательных центров, религиозных сооружений, – подчеркнул Марат Исмаилов. – А в работе ресторанов, бассейнов, посещении загородных домов есть изменения. Разрешен доступ для устькаменогорцев к рекреационным зонам отдыха на личных авто в выходные дни. Но люди часто спрашивают, почему на личном автомобиле нельзя посетить родственников в районе. В целом возобновляется автобусное сообщение. Но разрешить одновременно всем автолюбителям ехать в разных направлениях мы пока не можем. Нужно сохранять баланс. Сейчас нельзя быть беспечными. Жесткий карантин может вернуться, в зависимости от эпидемситуации.

В ходе пресс-конференции были заданы вопросы о том, можно ли родственникам из России приехать в гости, оставить детей на лето или для того, чтобы ухаживать за тяжело больными близкими. По словам главного государственного санитарного врача области, существуют медицинские показания, трудовые отношения, лечение и другие аспекты. То есть нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно, комплексно, сохраняя контроль.

– При этом начинаются учебно-тренировочные занятия с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, таких как дистанция не менее двух метров, проветривание, дезинфекция, – добавил он. – На стадии решения – вопрос по работе детских пришкольных лагерей, отработок для школьников. Также хочу напомнить, что в Усть-Каменогорске работают мобильные группы, в состав которых входят представители санэпидемслужб, предпринимательства, общественности. Они проверяют объекты на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, в том числе автобусы, чтобы они были не переполнены, пассажиры не передвигались в них стоя. – В области по состоянию на 22 мая обследовано 75 486 человек, в том числе 32 996 восточноказахстанцев – методом ПЦР, – отметил Марат Исмаилов. – Положительный результат выявлен у 59 человек. Сейчас важно понимать, что принцип фильтров, который будет действовать, например, в детских садах и спортивных залах, позволит регулировать большой поток людей, а значит – сдерживать резкие вспышки заболевания. Не секрет, что в странах, которые не ввели карантин, отмечались резкие вспышки КВИ, когда буквально за неделю заболевало огромное количество человек. Это вызывало нагрузку на медицинские учреждения. Призываю восточноказахстанцев сохранять спокойствие, не терять оптимизма, беречь себя и своих близких. Тем более, что на такой шаг решилась не только наша республика, но и другие государства. Если посмотреть новостные порталы, становится ясно, что это проблема всей планеты. Вместе мы сможем справиться с этим вызовом.

Ева Ким

Анара Муратова