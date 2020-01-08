Новый фронт-офис

В Бескарагае начал работу фронт-офис «Ашық әкімдік».

Офис открыт по улице Пушкина, 2А в рамках реализации поручения акима Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметова. Его работа направлена на обеспечение доступности государственных услуг для населения района.

В здании расположены самостоятельные отделы и фронт-офис, в которых специалисты оказывают государственные услуги населению по принципу одного окна.

Всем обратившимся также предоставляется возможность получить услуги самостоятельно, с помощью электронно-цифровой подписи посредством уголка самообслуживания.

Ева Ким

Бескарагайский район