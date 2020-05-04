Новый уровень

Строящийся в Аягозе кардиологический центр будет отвечать всем стандартам и не уступит областным клиникам.

Получить медицинскую помощь в нем смогут не только жители Аягозского района, но и Урджарского, Жарминского, и части Тарбагатайского районов. Даниал Ахметов проинспектировал ход строительства в рамках рабочей поездки в Аягозский район.

Кардиологический центр создан на базе Центральной районной больницы Аягоза. Как отметил главный врач ЦРБ Шалкар Омаров, необходимость создания центра назрела давно. Ранее почти всех пациентов с острой кар-

диологической патологией направляли на лечение в клиники Семея, Усть-Каменогорска, Нур-Султана и Алматы.

Договор на капитальный ремонт кардиологического центра Аягоза заключен 20 февраля текущего года. На сегодняшний день выполнено 60 процентов, и уже к 1 июня планируется завершить ремонтно-монтажные работы.

– Все необходимое оборудование для центра закуплено. К 15 мая установят медицинский рентгено-ангиографический аппарат. Также у нас есть компьютерный томограф. Хочется отметить, что сейчас в больнице действует централизованная подача кислорода. Здесь, в кардиоцентре, мы будем лечить пациентов с острой кардиологической патологией и после направлять на реабилитацию. У нас успешно работает инсультный центр. За 2 года мы пролечили 1870 пациентов, 970 прошли реабилитацию, – рассказал Шалкар Омаров.

В Центральной районной больнице аким области посетил родильное отделение, которое в прошлом году перешло на третий уровень оказания медицинской помощи.

– Это уже другой уровень сельской медицины. В ближайшее время будет поставлен ангиограф, и тогда районная больница Аягоза не будет уступать по своим функциональным возможностям ни одной из клиник Усть-Каменогорска и Семея. 15 врачей этого медучреждения прошли обучение в Европе. Это реальное движение вперед. И это доставляет удовлетворение, – отметил Даниал Ахметов.

Рабочая поездка завершилась проверкой хода строительства двух жилых 60-квартирных пятиэтажных домов. Строители планируют завершить работы к 15 июня.

Мария Шевелёва

Аягозский район