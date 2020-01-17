Новый сезон – новые перспективы

Крестьяне ВКО подвели итоги 2019 года.

Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики, который формирует продовольственную и экономическую безопасность страны, а также трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

По мнению местных бизнесменов, агропром региона имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. В последнее время наблюдается усиление экспортных позиций масличного, мясного секторов, а также по зерну и муке.

К примеру, по информации Департамента государственных доходов по ВКО, за 2019 год в третьи страны, кроме стран таможеннего союза, из нашей области было экспортировано 219416,8 тонны ядер семян подсолнечника и семян подсолнечника на сумму 59778,5 тыс. долларов США. Это на 55346 тонн, или на 16971 тыс. долларов США, больше, чем в 2018 году.

По данным областного управления сельского хозяйства, в Восточно-Казахстанской области 424 предприятия имеют разрешение на экспорт в страны Таможенного союза, 18 – в КНР. Сельхозпродукция региона экспортируется в более чем 20 стран мира, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация, Узбекистан, Туркменистан, Южная Корея, Афганистан и другие государства. За первое полугодие 2019 года из области экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 156,3 млн долларов. Из них переработанной продукции – 33,9 процента. Основными импортерами являются Китай, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Россия, страны Евросоюза.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

2019 год в сфере развития агропромышленного комплекса крестьяне ВКО завершили с положительным сальдо.

По информации начальника отдела АПК ПП ВКО Аскара Жакупбаева, по многим проблемным вопросам в этой отрасли удалось достичь положительных решений.

По его словам, значительным подспорьем для сельского бизнеса стало практическое обучение консультантов центров обслуживания предпринимателей (ЦОП) и центров поддержки предпринимателей (ЦПП), проведенное в форме семинаров на площадке региональной Палаты предпринимателей летом прошлого года. В первую очередь консультантов обучили подаче заявок на субсидирование через информационные системы «Qoldau» и «ИСС СПР» (информационная система субсидирования селекционной и племенной работы), а также обеспечили необходимой информацией, касающейся сбыта и материально-технического оснащения предприятий. Итогом стал не просто рост посещаемости этих центров в районах – была полностью переформатирована работа ЦПП и ЦОП, которые теперь помогают подать заявки мелким предпринимателям и хозяйствам.

– Поскольку у мелких крестьян нет компьютерного оснащения и они плохо владеют компьютерной грамотностью, подача заявок через информационные системы представляла для них сложность, – прокомментировал Аскар Жакупбаев. – Поэтому они обращались в консалтинговые агентства своих населенных пунктов, где за оказание этой услуги с них брали немалые деньги. Так, например, с руководителя КХ «Жанахмет» запросили 500 тенге за каждую импортированную голову КРС, а он завез 100 голов, то есть в итоге должен был заплатить 50 тысяч тенге. Но когда он приехал в Усть-Каменогорск, в ЦОПе ему совершенно бесплатно предоставили весь спектр необходимых услуг и оформили заявку на субсидирование через систему «Qoldau». И таких примеров очень много.

Как рассказали представители ведомства, когда в мае 2019 года в государственной казне закончились средства на субсидирование и крестьяне не имели возможности подавать заявки, Палата предпринимателей ВКО провела работу с филиалом «Научно-инновационный центр животноводства» ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства» по приему заявок и присвоению статуса «в резерв» в программе «ИСС СПР» по животноводству. Благодаря этому c 19 июня крестьяне получили возможность подавать заявки даже при отсутствии бюджета, а государство получило достоверную информацию о количестве и сумме поступивших заявок, что стало большим подспорьем при рассмотрении вопроса о выделении дополнительных средств. В результате от ВКО поступило 4 796 заявок на общую сумму 8,574 млрд тенге, из которых на сегодняшний день выплачено 7,5 млрд тенге субъектам бизнеса в сфере животноводства.

БЮДЖЕТ НА РАЗВИТИЕ АПК

По сообщению пресс-службы ПП ВКО, анализ использования трансфертов общего характера за последние три года свидетельствует, что в Законе «Об объемах трансфертов общего характера на 2017 – 2019 годы» не были предусмотрены минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на сельское хозяйство. По этой причине средства, определенные Министерством сельского хозяйства, акиматы перераспределяли на свое усмотрение. Так, объемы расходов местных бюджетов на 2017 – 2018 годы по сельскому хозяйству, по данным МНЭ, снижены в 2017 году на 27,8 млрд тенге, в 2018 году – на 28 млрд тенге, в 2019 году – на 29,2 млрд тенге. В результате за три года сельчане недополучили субсидий на общую сумму

85 млрд тенге.

Чтобы избежать в дальнейшем подобного ущемления законных интересов крестьян, при участии Палаты предпринимателей ВКО и депутата Мажилиса Парламента РК Нуржана Альтаева успешно внесена в Закон РК «Об объемах трансфертов общего характера между областными и республиканскими бюджетами на 2020 – 2022 годы» норма, предусматривающая минимальные объемы бюджетных средств на поддержку развития АПК. Таким образом, на предстоящие три года исключена возможность изъятия и перераспределения бюджетных средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства.

По данным Аскара Жакупбаева, одну из ключевых ролей сыграла Палата предпринимателей ВКО в вопросе выделения дополнительных средств на выплату субсидий по заявкам 2019 года. С мая по декабрь отделом АПК проводилась планомерная работа совместно с Управлением сельского хозяйства ВКО и отраслевыми ассоциациями на региональном и республиканском уровнях. Был организован сбор подписей сельхозтоваропроизводителей области и направлены официальные обращения в Министерство финансов, Сенат, Мажилис и Правительство, а также размещена соответствующая информация в СМИ. В результате проделанной работы была решена проблема с погашением задолженности по субсидиям 2019 года перед субъектами бизнеса в сфере животноводства ВКО на общую сумму

7,5 млрд тенге.

ОЦЕНКА ИНВЕСТОРОВ

Еще одним немаловажным событием в сфере АПК стала оценка объектов инвесторов Палатой предпринимателей ВКО при содействии Управления сельского хозяйства ВКО, акиматов городов и районов области. В двухнедельный срок был проведен осмотр приобретенного оборудования на соответствие условиям, предусмотренным в паспортах проектов на субсидирование.

– В целом, мы осмотрели 690 объектов по всей Восточно-Казахстанской области на сумму 1,8 млрд тенге, – рассказал Аскар Жакупбаев. – Работали в выходные и праздничные дни, в вечернее время, без покрытия расходов – можно сказать, на чистом энтузиазме.

Благодаря слаженной работе предпринимателей ВКО и местных исполнительных органов были отсеяны несоответствующие заявки, вовремя поданы и рассмотрены соответствующие заявки сельхозтоваропроизводителей, которым в дальнейшем выплатили полагающиеся инвестсубсидии.

Ерик Абитов

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