Назначен новый руководитель ТОО «Шығыс ақпарат».

На должность руководителя медиахолдинга «Шығыс ақпарат» назначен Ерлан

Тулеуович Смагулов, до этого занимавший должность советника акима Восточно-Казахстанской области.

Ерлан Смагулов – уроженец Бескарагайского района. После службы в армии обучался по специальности «Инженер-механик» в СГУ «Семей», затем получил второе высшее образование в университете «Кайнар» в Семее по специальности «Юриспруденция».

В 2017 году прослушал курс «Управленческая деятельность» Академии государственной службы при Президенте РК.

Долгое время проработал в системе органов национальной безопасности.