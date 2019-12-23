Новый медпункт

В селе Шалкар Зайсанского района сдали в эксплуатацию новый медицинский пункт.

Аким района Серик Актанов после вступления в должность с ознакомительной поездкой посетил все сельские округа и населенные пункты. Тогда глава района обратил внимание на то, что в селе Шалкар нет медпункта. Он поручил акиму Сарытерекского сельского округа и руководителю центральной районной больницы решить этот вопрос. Теперь в населенном пункте, где проживают свыше 300 человек, появилось новое медицинское учреждение, соответствующее современным требованиям.

– До этого времени мне приходилось лечить людей в основном на дому, – говорит фельдшер села Роза Жапатаева. – Теперь у нас есть светлое просторное помещение, я этому очень рада. Хочу выразить благодарность руководству района.

Ерик Абитов

Зайсанский район