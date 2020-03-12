Новый заместитель

Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова на должность заместителя акима области назначен Шакарым Буктугутов.

Нового заместителя Даниал Ахметов представил в ходе совещания и отметил, что он будет курировать сферу сельского хозяйства.

Шакарым Буктугутов родился 8 марта 1961 года в Кокшетау. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «Инженер-механик», а также Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Экономист».

Свою трудовую деятельность начинал слесарем, затем главным механиком управления «Усть-Каменогорск снаб». Работал на руководящих должностях в системе снабжения, сбыта и оптовой торговли. В течение пяти лет возглавлял производственные предприятия «Востокпром», Восточно-Казахстанское производственное объединение по производству напитков, а также АО «Адиль».

С 1997 по 2002 год работал заместителем акима Усть-Каменогорска. До 2006 года – аким Риддера. После возглавил антимонопольное управление области. В 2007 году был назначен акимом Усть-Каменогорска,

23 июля 2009 года стал начальником Управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области. С 27 августа 2011 года – член совета директоров АО «СПК «Ертіс». С 2015 года занимал должность председателя правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО».