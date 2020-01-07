Новый дом и работа

Более 1300 казахстанцев обрели новый дом и работу в городах и районах ВКО, в том числе в рамках проекта «Серпін».

В Палате предпринимателей ВКО озвучили итоги реализации третьего направления «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной Программы развития продуктивной занятости массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек».

По информации пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО, для выполнения целевых показателей программы делегация Восточно-Казахстанской области в составе представителей местных исполнительных органов, работодателей и общественности провела более 160 встреч в трудоизбыточных регионах, в ходе которых была предоставлена исчерпывающая информация о возможностях приобретения жилья и трудо-устройства в населенных пунктах ВКО.

В состав региональной комиссии по вопросам занятости населения, которая определяет соответствие претендентов условиям программы и дает комиссионное заключение, от Палаты предпринимателей вошел начальник отдела развития человеческого капитала Асет Адылхан. Он рассказал о результатах проделанной работы в этом направлении в 2019 году.

По его словам, для ВКО была установлена квота по приему переселенцев и оралманов в количестве 1250 человек. Фактически же в нашу область по состоянию на 1 декабря текущего года прибыло 1333 человека (572 семьи), в том числе 1083 переселенца (478 семей) и 250 оралманов (94 семьи).

– Из общего количества переселенцев 722 человека являются трудоспособными, 585 (81 процент) из них охвачены разноплановыми мерами содействия занятости, – проинформировал Асет Адылхан. – 496 человек трудоустроены на постоянные рабочие места, 42 – на социальные рабочие места, молодежную практику и общественные работы, 23 человека заняты предпринимательской деятельностью, шесть – получили гранты на реализацию новых бизнес-идей, один человек получил микрокредит на развитие собственного дела, 17 человек направлены на обучение.

В число оставшихся 137 человек трудоспособного возраста вошли 71 домохозяйка, 36 студентов и женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, один нетрудоспособный по состоянию здоровья, с 29 переселенцами проводится работа по трудоустройству на постоянные рабочие места.

В то же время, отмечает Асет Адылхан, на местах слабо ведется работа по трудоустройству оралманов. Так, из 250 переехавших 100 являются трудоспособными, однако мерами содействия занятости из них охвачены только 59 человек.

Также участниками переселения в ВКО стали 108 выпускников проекта «Серпін». На 1 декабря в Усть-Каменогорске обосновались 63 из них, в Семее – 16, в Уланском районе – 11, в Риддере – 8, в Шемонаихинском районе – 5, в Глубоковском – 4, в Жарминском – 1. По этому проекту завершают обучение 208 выпускников в пяти колледжах и 792 выпускника в трех вузах. Информационно-разъяснительной работой о возможностях, предоставляемых программой «Еңбек», охвачено более 900 молодых людей, из них свыше 500 изъявили желание принять участие в программе переселения.

Представитель ПП ВКО добавил, что благодаря полученным субсидиям и собственным накоплениям участники переселения смогли приобрести жилье в Восточном Казахстане. Всего из 572 семей переселенцев на сегодняшний день обеспечены жильем 185, из них 173 семьи приобрели жилье в частную собственность и 12 семей получили квартиры.

– С точки зрения усиления внутренних миграционных процессов такая господдержка необходима, – подытожил Асет Адылхан. – Поскольку население Казахстана сконцентрировано в основном в южных областях, соответственно, там наблюдается острая нехватка рабочих мест, что вызывает определенную социальную напряженность. Программа «Еңбек» дает возможность оказывать серьезную поддержку тем, кто уезжает из трудоизбыточных регионов.

Ерик Абитов