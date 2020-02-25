Новые старты и рекорды

Легкоатлетка из Риддера Арина Гладышева установила еще один новый рекорд Казахстана в беге на 3000 метров.

В легкоатлетическом центре «Ольга Рыпакова» в чемпионате Казахстана среди старших юношей до 18 лет (2003–2004 г. р.) приняли участие свыше 300 молодых спортсменов со всех уголков страны.

Среди участников также были атлеты, входящие в основной и второй составы профессионального легкоатлетического клуба «Алтай Атлетикс», которые защищали честь региона.

Параллельно прошел Кубок Казахстана по легкой атлетике в помещении среди взрослых, в котором приняли участие 149 сильнейших атлетов страны.

Так, в третий день соревнований произошло уникальное событие, которое прочно вой-

дет в историю легкой атлетики Казахстана. Бегунья из Риддера Арина Гладышева установила новый национальный рекорд в дисциплине бег на 3000 метров среди девушек и юношей U18, который держался с 1990 года! Арина преодолела дистанцию за 9:44:58. Также она заняла первое место в другой беговой дисциплине – «полторашке». Примечательно, что неделей ранее спортсменка обновила высшее достижение чемпионата Казахстана U16 и в беге на 1500 метров с результатом 4:34.04.

Командный зачет чемпионата Казахстана U18 возглавила команда Карагандинской области, набрав 23075 очков. На втором месте хозяева соревнований – команда Восточно-Казахстанской области с результатом 22005 очков, на третьем – сборная Алматы – 15858 очков.

Что касается личного первенства, среди взрослых участников золото в копилку нашей сборной принесла спортсменка Анастасия Заводина (прыжок в длину).

Серебряные награды у Елизаветы Матвеевой и Владислава Бахтина (прыжок в высоту),

а также у участников эстафет 4 по 200 и 4 по 400 метров.

Бронзу взял Виталий Лиценбергер из Усть-Каменогорска на дистанции 60 метров с барьерами.

Среди юношей и девушек до 18 лет первое место заняли: Валерия Бромат (бег на 60 метров и прыжок в длину), а также Кирилл Козлов (2000 м с препятствиями), Михаил Горлов (800 м), Андрей Игнатиков (60 метров с барьерами).

На второй ступени пьедестала почета оказались: Михаил Горлов (400 м), Елнур Жумабеков (прыжок с шестом), Елена Тронтова (толкание ядра), а также спринтеры, участвующие в двух смешанных эстафетах – 4 по 200 и 4 по 400 метров.

Третьими на чемпионате стали: Алексей Хлыстов (толкание ядра), Анастасия Рыпакова (бег на 60 метров и прыжок в длину), Рауан Бахтыбаев (семиборье) и Регина Бенке (60 м с барьерами).

– Это финальные соревнования нашего легкоатлетического зимнего сезона, после которых состоится международный турнир в Турции, – отметил главный судья соревнований Иван Хижняков. – Считаю, что спорт-

смены достойно справились со всеми поставленными задачами. Это спорт, а значит, побеждает тот, кто лучше подготовился конкретно к этим стартам и, конечно, кому чуть больше повезло.

Директор легкоатлетического центра Диляра Кагырманова сказала, что спортсменам области, завоевавшим спортивные трофеи, будет оказана всевозможная поддержка в развитии таланта.

Елена Пашке

Тлеубек Шаяхмет