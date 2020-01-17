Новшества в системе

В Восточном Казахстане ведется активная информационно-разъяснительная работа с населением по изменениям механизмов начисления и выплаты адресной социальной помощи.

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в законодательстве по части правил назначений, исчислений, а также определения размера АСП. Руководитель Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Жасулан Сарсебаев объяснил основные изменения в системе АСП.

– В 2019 году АСП по области получали порядка 18 504 семей, или 88 670 человек, в том числе 55 494 ребенка. Из этого контингента – многодетных 6 104 семьи (39 263 человека, в том числе 27 531 ребенок) и малообеспеченных – 12 400 (49 407 человек, в том числе 27 963 ребенка), – проинформировал Жасулан Сарсебаев. – В этом году планируется сокращение этого контингента в связи с тем, что с 1 января увеличилась заработная плата у учителей, социальных работников и работников культуры.

Социальная помощь подразделяется на обусловленную и безусловную. Обусловленная оказывается при наличии трудоспособных членов семьи. С ними заключается социальный контракт на год, и в течение этого времени они получают АСП (соответственно, обновление данных производится раз в год). Безусловная социальная помощь предназначена в тех случаях, когда в составе семьи трудоспособных нет, такая семья также получает гарантированную помощь, но обновление данных производится раз в полгода. В этом году назначение всех видов АСП будет ежеквартальным – каждые три месяца будет происходить обновление данных.

– Одно из ключевых изменений состоит в том, что если в прошлом году трудоспособный член семьи отказывался от предлагаемых мер занятости, то сумма АСП для взрослых трудоспособных уменьшалась на 50 процентов, но дети получали полный размер АСП, – подчеркнул Жасулан Сарсебаев. – В этом году если трудоспособные члены семьи отказываются от трудоустройства, активных мер занятости или нарушают условия социального контракта, то всем членам семьи будет отказано в назначении АСП сроком на полгода.

В этом году социальная помощь для всех членов семьи (и для взрослых, и для детей) рассчитывается по следующей формуле: черта бедности минус среднедушевой доход семьи. Прожиточный минимум в первом квартале 2020 года по ВКО составляет 21 300 тенге. От этой суммы и следует отнимать сумму среднедушевого дохода семьи. На АСП могут претендовать семьи, где этот показатель ниже 21 300 тенге.

К тому же усилены полномочия участковых комиссий в части отказа в назначении АСП. Раньше они давали рекомендации, но окончательное решение – назначать или не назначать АСП – оставалось за уполномоченными органами.

– В основном это относится к тем семьям, у которых, к примеру, несколько квартир или несколько видов техники, которые они сдают в аренду и получают от этого доход, – объяснил руководитель Управления координации занятости и социальных программ ВКО. – Теперь комиссии сами смогут выносить решения в таких случаях.

В этом году в АСП входит новый компонент – гарантированный социальный пакет для детей. Он бывает двух видов в зависимости от возраста детей. Дети от одного года до 6 лет будут получать ежемесячные продуктовые наборы и ежеквартальные наборы бытовой химии (предметы личной гигиены). Продуктовые наборы будут отличаться по своему составу в зависимости от возраста детей: от одного до трех и от трех до шести лет. Они сформированы с учетом физиологических особенностей, соотношения пищевой и энергетической ценности продуктов и нормы их употребления. В них входят молоко, печенье, крупа, каша, детские пюре, хлопья и многое другое.

Важно отметить, что наборы не предназначены обеспечить дневной рацион питания ребенка, их основная цель – компенсировать возможную нехватку витаминов в подрастающем организме.

Детям от 6 до 18 лет предназначен социальный пакет, в который входят: обеспечение школьной формой и принадлежностями (раз в год), предоставление питания в учебном заведении и льготный проезд в общественном транспорте (в городской местности).

– В принципе, по Восточному Казахстану эта норма для школьников не нова. Ранее она оказывалась в рамках фонда всеобуча, – уточнил Жасулан Сарсебаев. – В прошлом году все многодетные и малообеспеченные семьи получали такую поддержку по поручению акима области Даниала Ахметова. В Казахстане этот комплекс мер начал действовать с

1 января 2020 года.

С 5 января 2020 года в регионе начали принимать документы на назначение АСП. Как рассказал Жасулан Сарсебаев, в областные центры занятости уже обращаются с заявлениями на получение этой помощи, часть из которых уже передана на рассмотрение в участковые комиссии. Также он отметил, что ажиотажа и существенных очередей в учреждениях не наблюдается.

Основным принципом изменения в системе АСП теперь является то, что выплаты будут получать те, кто действительно нуждается в помощи.

Дамир Омаров

Тлеубек Шаяхмет