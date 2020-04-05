Новости по телефону

Уникальный проект для незрячих и слабовидящих граждан стартовал в Усть-Каменогорске.

Сотрудники Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан инициировали проект «Телефонные чтения».

– Ситуация, сложившаяся в обществе, диктует свои условия, в том числе и в работе библиотеки, – отметила директор учреждения Гульнара Кадырова. – Теперь дежурные сотрудники принимают звонки от незрячих и слабовидящих жителей города и читают им новости, небольшие рассказы, отрывки из повестей вслух по телефону. Мы предлагаем им ознакомиться с новостями из периодических изданий на государственном и русском языках, а также произведениями классической и современной литературы.

В библиотеке составлен график дежурных библиотекарей-чтецов. В будние дни они отвечают на звонки читателей с 10.00 до 12.00, а также с 15.00 до 17.00. Заявки принимаются по телефонам: 8 (7232) 24-54-24, 87054171346.

Уже в первый день запуска проекта «Телефонные чтения» поступило несколько заявок. Сотрудники библиотеки уверены, что проект заинтересует не только особенных читателей.

Ева Ким