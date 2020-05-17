Новое жилье

В Тарбагатайском районе продолжают строить дома для многодетных семей.

В рамках государственно-частного партнерства в селах Аксуат и Акжар началось строительство нового жилья.

Одним из предпринимателей, с которыми был заключен договор ГЧП, является Кайрат Кожахметов. Он уже приступил к работе в Акжаре.

– Пока что заключен договор на строительство десяти домов. Общая площадь каждого жилища составит 100 квадратных метров, стены будут возведены из газоблоков. К месту застройки подведены водопровод, электричество и канализация, – сообщил аким Тарбагатайского района Серикказы Садвакасов.

Жилье предназначается для многодетных семей, стоящих в очереди на его получение.

Отметим, в Аксуате запланировано строительство 50 домов, столько же возведут и в Акжаре.

Ания Есмухамет

Тарбагатайский район

Фото иллюстрацинное