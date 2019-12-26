Новогодняя сказка

Ребята из Восточно-Казахстанской области помогли символу будущего года исполнить заветную мечту.

В центральном доме культуры Ertis Concert Усть-Каменогорска прошли детские новогодние елки от имени Президента Республики Казахстан и акима ВКО.

В этот день новогоднее настроение подарили 450 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, с особыми потребностями, из малообес-печенных и многодетных семей, одаренным отличникам учебы от 9 до 13 лет.

К собравшимся обратился аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он подчеркнул, что молодому поколению необходимо хорошо учиться и изучать языки, ведь в этом основа процветания государства.

– Поздравляю вас с этим волшебным праздником – наступающим Новым годом, желаю счастья и здоровья, – сказал глава региона. – Мы вас бесконечно любим и гордимся вами. А вы любите свое государство, уважайте родителей и прекрасно учитесь. Вы – будущее Казахстана.

Красочное новогоднее шоу-представление, посвященное теме «Біз – еліміздің жарқын болашағымыз» (Мы – светлое будущее страны), прошло с участием любимых сказочных персонажей и героев мультфильмов. Ребята вместе с Акшакар, щенком и Эльзой выполнили важную миссию: помогли символу будущего года – Мышонку – воплотить мечту в реальность и стать артистом. Каждому ребенку вручили подарок – ноутбук и сладости, помимо этого, на Президентской елке ребята получили книгу «Слова назидания» Абая Кунанбаева.

После новогодних игр и хороводов девочки и мальчики поделились своими впечатлениями и эмоциями. Так, Карина Гаврилова из Семея заметила, что такие елки помогают найти новых друзей, а Кириллу Алексееву из Усть-Каменогорска запомнилось увлекательное представление.

– Мне очень понравилась программа, – отметил Кирилл. – Мы участвовали в веселых конкурсах, танцевали, помогали Мышке стать актрисой и выступать на сцене. Еще для нас очень красиво нарядили зал, здесь словно в сказке.

– Эту елку я запомню надолго, – добавил Максим Тарасов из Шемонаихинского района. – Ничего волшебнее не видел. Спасибо, что подарили нам новогоднее настроение и, конечно, ноутбуки.

Стоит отметить, что некоторые ребята из городов и районов Восточно-Казахстанской области впервые побывали на елках такого масштаба – их и родителей переполняют эмоции.

– Мою дочь впервые пригласили на елку акима ВКО как отличника учебы, – рассказала мама ученицы шестого класса Наталья Голяшова. – Подбирать наряд к празднику начали за неделю.

На этом новогодние сюрпризы не закончились. После праздничной программы ребята отправились в областной драматический театр для просмотра спектакля «Волк и семеро козлят», а после – в кинотеатр «Юбилейный» на мультфильм «Холодное сердце – 2».

Татьяна Кравченко

Фото Дмитрия Франчука