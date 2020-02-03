Новогодний подарок

«Казцинк» помог в благоустройстве родильного дома в районе Алтай.

С этого года перед медиками районного родильного дома стоит очень ответственная задача – на месте оказывать помощь в сложных случаях. До недавнего времени тяжелых пациенток приходилось транспортировать в Усть-Каменогорск.

Старое здание роддома, в котором не хватало оборудования и отсутствовали необходимые условия, не позволяло врачам ни принимать осложненные роды, ни выхаживать недоношенных младенцев.

– Ежегодно больше восьмидесяти женщин направляли в областной центр, – отметил главный врач центральной больницы района Алтай Владимир Коробкин. – Также добираться до Усть-Каменогорска приходилось и роженицам из Катон-Карагайского и Курчумского районов, транспортировка занимала порядка пяти-шести часов.

Весной 2019 года ситуацию решили изменить: начали капитальный ремонт здания и запланировали установку нового медицинского оборудования. В канун Нового года работы завершили.

– Теперь роддом соответствует самым высоким требованиям, – подчеркивает Владимир Алексеевич. – Помещения стали красивыми и современными. Единственное, что нас беспокоило, – это отсутствие мебели, без которой работа больницы просто-напросто невозможна. Имеющаяся у нас пришла в негодность, а средств на новую не было предусмотрено.

На помощь лечебному учреждению пришел «Казцинк», который выделил для нужд медиков более 17 миллионов тенге. На эту сумму приобрели медицинские шкафы и реанимационные тележки, кувезы для выхаживания недоношенных новорожденных и процедурные столики, а также полностью укомплектовали мебелью палаты.

Обновленный роддом получил статус межрайонного и теперь имеет право оказывать помощь сложным больным.

– Ресурсы для этого у нас есть, при поддержке «Казцинка» медики повысили свою квалификацию в лучших клиниках Великобритании и Литвы, – отметил главный врач роддома Шамиль Назыров.

Анна Иванова