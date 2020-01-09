Новогодние прибавки

С 1 января 2020 года в Казахстане увеличены выплаты работникам бюджетной сферы, пенсионерам, многодетным семьям и гражданам из социально уязвимых слоев населения.

В этом году применяются новые величины расчетных единиц: прожиточный минимум составит 31 183 тенге, минимальная заработная плата – 42 500 тенге, месячный расчетный показатель – 2 651 тенге.

Пенсии и зарплаты

По информации пресс-службы государственной корпорации «Правительство для граждан» филиала НАО по ВКО, с нового года на 7 процентов повысился солидарный компонент пенсии у 236453 жителей Восточного Казахстана, на 5 процентов – государственная базовая пенсионная выплата у 233309 человек.

К слову, в 2019-м минимальный размер пенсии с учетом базового компонента составлял 52 145 тенге, в 2020 году он равен 55 475 тенге. Минимальный размер заработной платы в январе 2019-го был повышен с 28 284 до 42 500 тенге. В новом году МЗП остался на прежнем уровне.

Согласно Посланию Президента РК с 1 января 2020 года повысилась зарплата гражданских служащих. Так, для работников культуры предусмотрены доплаты к должностным окладам за особые условия труда – управленческому и основному персоналу республиканских организаций в размере 50 процентов, для организаций на местном уровне – 35 процентов. Поэтапно повышается и зарплата педагогов: в течение ближайших четырех лет она должна увеличиться вдвое. Кроме того, педагогу, награжденному почетным званием «Казакстанын енбек устазы», предусмотрена единовременная выплата в размере 1000 МРП, а преподавателям государственных организаций образования в области физкультуры и спорта и военных учебных заведений, имеющим степень магистра, будут положены выплаты в размере 10 МРП.

С января увеличена заработная плата работников организаций, предоставляющих специальные социальные услуги в условиях стационара, полустационара, ухода на дому и временного пребывания. Этим работникам установлены доплаты за психоэмоциональные и физические нагрузки. Доплаты стали дифференцированными в зависимости от сложности и высокой напряженности в работе – от 15 до 60 процентов от должностного оклада. В среднем заработная плата гражданского служащего с 1 января 2020 года составит около 130 тысяч тенге.

Кроме того, впервые с 2016 года повышены стипендии казахстанским студентам на 25 процентов. Это касается студентов бакалавриата, магистратуры, докторантуры и учащихся колледжей.

Пособия по инвалидности

По данным Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции МЗ и СР РК по ВКО, с учетом изменений расчетных показателей государственные социальные пособия по инвалидности (изменения коснутся 4 542 жителей ВКО) и по случаю потери кормильца (14 165 человек) выросли в новом году в среднем на 2-3 тысячи тенге (см. таблицу № 1).

Пособие по инвалидности устанавливается в зависимости от группы и причины инвалидности, пособие по потере кормильца – в зависимости от причины его смерти и количества иждивенцев в семье.

В январе 2019-го размер этого пособия был повышен на 5 процентов и составлял 31 183 тенге. А с 1 июля этого года, согласно поручению Главы государства, пособия родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов, повысили еще на 30 процентов – до 41 578 тенге. Таких получателей пособия в регионе 1 353 человека. С 1 января 2020 года данное пособие также будет повышено на 5 процентов и составит 43 657 тенге.

Социальные выплаты

Изменены и социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере работы. Новые подходы, которые позволят увеличить эти выплаты в среднем на 30 процентов, отражены в принятом недавно Законе «Об обязательном социальном страховании». К примеру, для человека, потерявшего работу, ранее имевшего среднемесячный доход в размере 100 тысяч тенге и стаж участия в системе соцстрахования более пяти лет, сумма выплаты вырастет с 30 000 до 41 600 тенге. Таким образом, усиливается связь между стажем работы и размером социальных выплат. Соц-выплаты из государственного фонда социального страхования на случай утраты трудоспособности в 2020 году будут повышены на 5 процентов для 5 168 восточноказахстанцев.

Пособия по рождению и уходу за ребенком

При рождении ребенка каждая женщина получает единовременное пособие, размер которого зависит от очередности рождения ребенка, а также от месячного расчетного показателя (МРП).

В 2019 году единовременное пособие на рождение первого, второго и третьего ребенка составляло 95 950 тенге, в 2020-м оно увеличилось до 100 738 тенге. Пособие на рождение четвертого ребенка и более выросло с 159 075 до 167 013 тенге. Важно: пособия в данном размере предусмотрены только для неработающих женщин.

Для работающих женщин едино-временная выплата по беременности и родам высчитывается по формуле: средний размер заработной платы, умноженный на коэффициент дней отпуска по беременности – 10 процентов (коэффициент отпуска 126 дней = 4,2; 140 дней = 4,7).

Кроме того, предусмотрена социальная поддержка по уходу за ребенком до года, которую ежемесячно оказывают как работающим (сегодня в ВКО их 13650 человек), так и неработающим матерям – 5869 человек (см. таблицу № 2).

Пособия по многодетности

Новое государственное пособие в 2020 году начнут выплачивать всем многодетным семьям, имеющим четырёх и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Таких в регионе получателей пособия 12 458 человек.

Размеры госпособия будут дифференцированные в зависимости от количества детей. Так, семьи с четырьмя детьми будут получать 42 496 тенге, с пятью – 53 127 тенге, с шестью – 63 757 тенге, с семью и более детьми – 74 388 тенге. В среднем размер пособия будет составлять 10-11 тыс. тенге на каждого ребенка, что в 4-7 раз больше аналогичных пособий, назначение которых было прекращено с 2018 года.

В Восточном Казахстане, по данным Управления координации занятости и социальных программ, новое пособие смогут получать 12 525 семей. В регионе живет более восьми тысяч многодетных семей, имеющих четверых детей, почти 3 тысячи семей с пятью детьми, свыше одной тысячи семей с шестью детьми, более 300 – с семью детьми.

Размеры государственных пособий многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание матери-героини и награжденным орденом «Материнская слава», ежегодно повышаются в связи с увеличением МРП, их размер в наступившем году составил 16 973 тенге. Всего в ВКО награжденных матерей-героинь 13 917 человек.

При этом выплаты адресной социальной помощи семьям, у которых доходы ниже черты бедности, сохраняются.

АСП по-новому

С 5 января начался прием заявлений в алфавитном порядке на получение АСП нового формата. Такая мера предполагает более комфортное обслуживание заявителей. АСП будет назначаться с месяца обращения вне зависимости от дня подачи заявления.

Как пояснили в Управлении координации занятости и социальных программ, если, к примеру, документы были сданы 20 января, то и выплата будет осуществлена в полном объеме за весь месяц.

Информацию о распределении рабочих дней в январе в алфавитном порядке можно получить на сайте управления http://socialvko.gov.kz/ru/. Для этого необходимо подать заявление и предоставить удостоверение личности для идентификации.

Также для назначения АСП необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства не менее шести месяцев по месту проживания.

Бахыт Сарсембаева