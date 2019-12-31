Новогоднее меню

Необходимо сэкономить, но при этом хочется накрыть красивый и вкусный новогодний стол? Это не проблема, это интересный вызов, и мы его принимаем! Газета «Рудный Алтай» готова поделиться своими идеями о том, как приготовить праздничные угощения с минимальными затратами – читайте и вдохновляйтесь!

Закуска «Веселые мышата»

Продукты (на 12 порций): плавленые сырки – 3 шт., крабовые палочки – 300–400 г, майонез – 100–150 г, чеснок (по вкусу). Стоимость – около 100 тенге за порцию.

Сыр натереть на терке, добавить замороженные тертые крабовые палочки, майонез, чеснок. Убрать массу на 1 час в холодильник. Сформировать мышек, обвалять в стружке крабовых палочек, уложить на блюдо. Глаза – перец горошком, уши – морковка, хвост – крабовые палочки. Для украшения можно положить в серединку блюда кусочки сыра. Закуску охладить и подавать на стол.

Тарталетки с курицей и грибами

Продукты: тарталетки – 12 штук, куриное филе – 500 г, шампиньоны – 300 г, яйца – 3 шт., лук репчатый – 1 шт., майонез – 2–3 ст. ложки, масло для жарки – 1 ст. ложка, соль, перец, зелень – по вкусу. Стоимость – от 100 тенге за порцию.

Куриное филе опустить в кипящую подсоленную воду и отварить до готовности, около 20 минут. Яйца сварить вкрутую, остудить в холодной воде. Лук и грибы мелко порезать. Разогреть сковороду, налить немного растительного масла и обжарить грибы с луком на малом огне до легкой румяности. Отварное куриное филе остудить, нарезать как можно мельче. Вареные яйца очистить, нарубить мелкими кубиками. Куриное филе, грибы с луком и яйца сложить в миску, посолить и поперчить по вкусу. Добавить майонез, тщательно перемешать. В каждую тарталетку выложить по полной столовой ложке начинки и украсить свежей зеленью.

Праздничные рулеты

Для рулетов нам понадобится хлеб для тостов с обрезанными корочками – его надо раскатать скалкой.

Рулет № 1: хлеб тостовый – 4 ломтика, крабовые палочки – 8–10 шт., сыр творожный – 80 г, майонез – 2–3 ст. ложки, лук зеленый – 1 маленький пучок. Стоимость – от 600 тенге.

Крабовые палочки лучше брать охлажденные, а не замороженные. Четыре или шесть крабовых палочек разворачиваем и раскладываем на пленке внахлест. Смазываем небольшим слоем майонеза. Оставшиеся крабовые палочки мелко нарезаем. Творожный сыр смешиваем с 1 ст. ложкой майонеза и порезанными крабовыми палочками. Сверху на крабовые палочки выкладываем четыре кусочка хлеба внахлест, прокатываем хлеб скалкой. Сверху выкладываем смесь творожного сыра, майонеза и крабовых палочек. Все хорошо разравниваем, сворачиваем в рулет. Также аккуратно и плотно заворачиваем рулет в пленку, делаем «конфетку». Рулет из крабовых палочек отправляем в холодильник минимум на 6–8 часов.

Рулет № 2: хлеб тостовый – 4 ломтика, ветчина – 6–8 тонких ломтиков, сыр чеддер или любой другой – 6–7 ломтиков, корнишоны маринованные – 3–4 шт., майонез – 3–4 ст. ложки. Стоимость – от 800 тенге.

Ветчину раскладываем на пленке, наносим тонкий слой майонеза сверху. Кусочки хлеба кладем внахлест поверх ветчины, затем сыр. На один край выкладываем корнишоны и заворачиваем в рулет. Огурчики должны оказаться в центре готового рулета. Опять воспользуемся пленкой и плотно все сворачиваем. Рулет из ветчины тоже отправляем в холодильник на 6–8 часов.

Мясо по-французски

Продукты (на 14 порций): свинина – 1 кг, шампиньоны – 1 кг, лук репчатый – 2 шт., сыр твердый – 100 г, сыр адыгейский – 100 г, помидоры красные – 2 шт., горчица готовая, соль, перец черный молотый – по вкусу. Масло растительное – для жарки. Стоимость – от 200 тенге за порцию.

Грибы промыть, порезать и обжарить на разогретой сковороде с растительным маслом. Лук почистить, порезать полукольцами и добавить жариться к грибам. Обжаривать грибы с луком – до выпаривания воды из грибов и мягкости (прозрачности) лука. Готовые грибы с луком выложить в тарелку. Сыры натереть на крупной терке. Мясо нарезать ломтиками шириной примерно 1,5 см.

Отбить мясо с двух сторон через пищевую пленку. На противень положите бумагу для выпечки, сверху – отбивные. Смазать их горчицей, посолить и поперчить. Выложить на мясо жареные грибы с луком. Помидоры вымыть, нарезать полукольцам и выложить сверху на грибы. Присыпать отбивные сначала адыгейским, затем твердым сыром.

Поставить мясо по-французски в разогретую духовку примерно на 35 минут при 200 градусах. После чего блюдо можно сразу подавать к столу.

Настойка мандариновая

Водка – 0,5 литра, мандарины – 2–3 шт. Стоимость – от 1,5 тыс. тенге.

Мандарины вымыть, обсушить, срезать цедру, исключая малейшее попадание белой мякоти, измельчить.

Полученную массу поместить в стеклянную емкость. Залить водкой. Плотно закрыть емкость и настаивать напиток с мандариновой цедрой 5–7 дней в темном месте. Затем процедить, отфильтровать при необходимости. Мандариновая настойка готова.

Торт «Полено»

Продукты (на 8 порций): тесто слоеное – 450 г, масло сливочное (комнатной температуры) – 400 г, молоко сгущенное – 1 банка (380 г), кофе натуральный молотый – 2 ч. л. Стоимость – от 260 тенге за порцию.

Размороженное тесто раскатать и нарезать на полоски шириной 1,5–2 см. Выложить полоски теста на противень, покрытый пергаментной бумагой, и отправить в разогретую до 200 ˚C духовку на 10–15 минут.

Для крема взбить размягченное сливочное масло, добавить сгущенку и кофе, снова взбить. Крем готов.

На столе разложить пищевую пленку в несколько слоев. Выложить крем, затем несколько слоеных палочек (оставить немного для украшения торта), снова крем и так далее. Свернуть рулетом и убрать в холодильник не менее чем на 12 часов. Затем снять пленку и украсить торт слоеными крошками.