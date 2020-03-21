Новая школа

В селе Акжар открылась школа имени Мухтара Ауэзова.
Новое учебное заведение рассчитано на 600 мест. Строительством объекта занималась подрядная организация ТОО «ПМК Кұрылыс».
В торжественной церемонии разрезания ленты приняли участие школьники и их родители, учителя. Для многих из них это событие долгожданное.
По словам акима Тарбагатайского района Серикказы Садвакасова, школа оснащена необходимым современным оборудованием и техническими средствами.
– Уверен, что учащиеся достигнут небывалых высот в сфере образования и науки, а учителя будут повышать качество знаний, – отметил глава района.
Кроме того, в селе Акжар открыли интернат на 300 мест.
Ания Есмухамет
Тарбагатайский район