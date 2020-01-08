Новая лаборатория

Торжественное открытие уникального лабораторного корпуса Национального ядерного центра Республики Казахстан состоялось в Курчатове.

Аким города Алексей Глазинский, директор РГП НЯЦ РК Эрлан Батырбеков и секретарь Курчатовского маслихата Гульмира Карымбаева поздравили горожан с этим событием. Затем состоялась экскурсия по новой лаборатории.

Этот корпус несет в себе функцию системы мониторинга на радиационно опасных территориях полигона и прилегающих к НЯЦ земель. Представленная система должна своевременно выявлять любое негативное развитие радиационной обстановки на начальном уровне. Основа – проведение измерений сверхнизких концентраций радионуклидов во всех объектах окружающей среды и установления причин изменений.

При создании корпуса были учтены все требования высоких международных стандартов в области проведения радиоэкологических исследований. Отделка лаборатории соответствует специальному классу работ по радиационной опасности. На основе опыта зарубежных коллег в новом корпусе создано полностью изолированное лабораторное помещение для проведения сверхнизкофоновых измерений, выполненное из особых материалов. Все помещения оснащены современным лабораторным и аналитическим оборудованием, большая часть из которого не имеет аналогов в Казахстане.

Ева Ким

Курчатов