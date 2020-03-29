Ни ледовой, ни паромной

С 20 марта официально закрыта ледовая переправа через Бухтарминское водохранилище. Она действовала с 9 января в течение двух месяцев и 12 дней, была связующим звеном между Курчумским, соседними с ним районами и областью.

По информации ПДУ № 5 КГП «Облшығысжол», обслуживавшего ледовую дорогу между берегами, до принятия решения о закрытии лед был проверен полномочной межведомственной комиссией. Как показала проверка, его прочность уже не соответствовала действующим параметрам безопасного движения транспортных средств. В частности, из-за резкого потепления стала таять ледовая поверхность, вследствие чего трассы наполнились водой и стали похожи на реки… Автомашины от берега к берегу буквально плыли по ним. Причем водитель за рулем пребывал в полном неведении, что ожидает его на последующем метре пути, ведь он, словно на лодке, видел не дорогу, а воду. Экстрим усиливался осознанием того, что под колесами – водная бездна.

После объявления о закрытии ледовой переправы, во избежание несчастных случаев, на въезде установили шлагбаум и запрещающие знаки. В дополнение к ним дорогу перекрыли кучами гравия. Однако любителей рискнуть эти меры, конечно, не удерживают. Поэтому на переправе круглосуточно дежурят полицейские посты. Их задача – не допустить проезда автомашин по льду.

На днях автор этих строк побывал на переправе. Закрытый въезд на бывшую ледовую дрогу оказался, как и положено, пуст. Однако не было здесь и полицейского наряда. Как выяснилось, он передислоцировался примерно на километр к паромной переправе.

– Дело в том, что нарушители стали выезжать на лед именно отсюда, – говорят участковый инспектор полиции майор Нурбол Сергазин и капитан полиции Канат Альдербаев. – Недавно в обход поста на лед выехал джип и двинулся к противоположному берегу. К сожалению, запрет движения по льду не останавливает отдельных граждан.

Полицейские сообщили, что дежурство ведется круглосуточно. Каждый наряд заступает на сутки. Посты будут стоять на берегу до открытия сезона навигации паромов. В настоящее время речные суда застыли у скованного льдом причала на курчумском берегу. Точную дату первого в этом году рейса между берегами едва ли кто-то сможет назвать: многое зависит от погодных условий. С большей долей вероятности можно утверждать лишь то, что произойдет это в апреле.

Как известно, ледовый панцирь Бухтарминского водохранилища переживает в весенний период несколько стадий. Последняя, наиболее опасная из них, когда лед может не выдержать и обрушиться даже под тяжестью человека, не говоря об автомашинах. В этом состоянии лед становится «игольчатым», то есть хрупким. Поэтому не стоит даже делать шаги по нему, не говоря уже про передвижение на технике.

Пока выезд в область для жителей Курчумского района возможен по объездной дороге, проходящей через Улкен Нарын и Алтай. Протяженность этого пути – 420 километров. Еще длиннее дорога от Курчума до Усть-Каменогорска через Зайсан – 600 километров. Поэтому межсезонье для района очень некомфортный период, когда он пребывает в «полуостровном» положении.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район