Ни больше ни меньше

Специалисты назвали некорректными недавние сообщения в СМИ о резком скачке цен на мясо.

По данным Комитета статистики МНЭ РК, потребительские цены на все виды товаров в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли в среднем на 0,7 процента. При этом цены на продовольственные товары – на 0,9 процента. Если рассматривать рост цен по группам, то мясо и мясные продукты подорожали на 0,5 процента.

В Восточно-Казахстанской области за последний месяц не наблюдалось даже такого незначительного увеличения цен.

– По нашей информации, сейчас мясо реализуется оптовикам на рынки в среднем по цене 1600-1700 тенге за килограмм. Эти показатели сохраняются с осени 2019 года, не увеличиваются и не уменьшаются, – прокомментировал руководитель отдела производственной безопасности, пищевой и перерабатывающей промышленности Управления сельского хозяйства ВКО Талгат Айтуаров.

Его слова подтверждают и данные Департамента статистики ВКО. Согласно информации ведомства, за последний месяц цены на говядину, свинину, баранину и конину не изменились. Средняя цена говядины держится на уровне 1720 тенге/кг, свинины – 1542 тенге/кг, баранины – 1514 тенге/кг, конины – 1865 тенге/кг. Немного поднялась стоимость куриного мяса. В декабре килограмм стоил в среднем 902 тенге, а в январе зафиксирован небольшой рост до 911 тенге.

– Основной вклад в увеличение стоимости продовольственных товаров вносят фрукты и овощи, молочные продукты, – сообщили в Министерстве сельского хозяйства. – Рост цен на мясо и мясные продукты ниже, чем средний рост по всем продтоварам. Сообщения в СМИ о том, что цены на мясо и мясопродукты в январе 2020 года «сразу подскочили» на 13 процентов, некорректны, поскольку в них приводятся цифры не за месяц, а за последний год – с января 2019 по январь 2020 года. Да, рост цен имеет место, но в годовом промежутке это не так много, как представляется.

Если говорить о годовом разбеге цен, то тогда разница становится заметнее. Так, по данным Департамента статистики ВКО, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года цены на говядину повысились на 11,6 процента, конину – на 15,2 процента, свинину – на 6,7 процента, баранину – на 16,5 процента, мясо птицы – на 8,2 процента, печень говяжью – на 5,3 процента, колбасы, изделия из мяса – на 7,5 процента.

Причин подорожания мяса и мясопродуктов в этих временных рамках несколько. Одной из них в Минсельхозе называют массовую перепродажу скота в прошлом году за границу.

– Другой причиной роста стоимости мяса являются высокие цены на зерно, из которого готовится комбикорм. В определенной степени в некоторых регионах косвенной причиной подорожания мяса могли стать погодные условия в начале 2020 года, которые нарушили график поставок продукции в города, – отметили в ведомстве.

Кристина Кирдяпкина

Тлеубек Шаяхмет