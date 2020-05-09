Низкий поклон вам, солдаты Победы

Глава региона поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы.

Поздравления от Президента страны и акима области получил Аскар Рахимбаев.

На фронт он был призван в 1944 году военным комиссариатом Аксуатского района. Сражался в составе 378-го стрелкового полка, участвовал в освобождении румынских городов Брашев и Мишель.

В мае 1945 года война для него не закончилась. В октябре был зачислен на обучение в автомеханический полк в Баку, которое завершил в 1949 году. В том же году в составе особого армейского соединения был направлен в Китайскую Народную Республику для оказания помощи. В Китае он оказался в составе войсковой части 21811 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в качестве штурмана-моториста. Аксакал награжден орденом Отечественной войны, медалями «За Победу над Германией», «За доблестный труд», «Ветеран труда». 12 августа 1951 года за помощь, оказанную НОАК в составе советского соединения, награжден медалью «Китайско-советской дружбы». Удостоверение к медали подписано председателем Военно-революционного комитета Центрального народного правительства Китайской Народной Республики Мао Цзэдуном.

Домой Аскар Рахимбаев вернулся в 1951 году. В родном ауле он работал трактористом, а затем бригадиром. В 1988 году аксакал вышел на заслуженный отдых. Вместе супругой Жамалхан воспитал 11 детей, у них 19 внуков и 44 правнука.

Даниал Ахметов поздравил также Клавдию Петровну Трухину. На фронт Клавдия Петровна была призвана в 1943 году Семипалатинским горвоенкоматом. Воевала на Прибалтийском и Белорусском фронтах в звании старшего сержанта медицинской службы. За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью маршала Г. К. Жукова, юбилейными медалями. После возвращения с фронта в родной Семипалатинск Клавдия Петровна работала в военном госпитале операционной медсестрой, затем медсестрой в больнице скорой медицинской помощи и оттуда вышла на заслуженный отдых.

Она воспитала двоих детей, у нее три внука, три правнука и две праправнучки.

В областном центре Даниал Ахметов поздравил с праздником участника Великой Отечественной войны Евгения Лескина и его супругу, труженицу тыла Анну Лескину. Евгений Емельянович служил на Ленинградском фронте, участвовал в обороне Ленинграда. В арсенале его наград ордена Отечественной войны, Красной Звезды, Славы, медали «За отвагу», «За Победу», «За оборону Ленинграда» и «За Победу над Германией».

Также глава региона побывал в семье Ганиевых. Абдулхак Абдрахманович Ганиев награжденный труженик тыла. В годы войны тринадцатилетним подростком он трудился сапожником в объединенной трудовой артели. Затем работал мастером артели «Путь Ленина». Был награжден медалью «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне», знаком «Победитель социалистического соревнования», юбилейными медалями.

Кроме того, аким области поздравил с 75-летним юбилеем Победы инвалида войны Анатолия Тригуба. В ноябре 1943 года в возрасте 17 лет Анатолий Дмит-риевич был призван на фронт. В годы войны служил сначала в 125-м запасном стрелковом полку, затем в действующей армии 1-го Прибалтийского фронта. Был ранен, войну закончил в Литве. Среди наград у Анатолия Дмитриевича орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За Победу над Германией», юбилейные медали.

Ветеранам вручили подарки и фруктовые корзины. Даниал Ахметов поздравил ветеранов, поблагодарил каждого за их самоотверженность в годы войны и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

– 9 Мая – это день нашей общей Памяти. Это праздник тех, кто победил фашизм, возрождал страну из руин, кто по достоинству заслужил славу, почет и уважение. Победа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря единству, братству и дружбе народов большой страны. Уважение к вам – в сердце каждого из нас. Низкий поклон вам за мирное небо над головой. Желаю вам долгие годы оставаться в строю победителей, сохранять всегда бодрость духа и хорошее настроение, – сказал глава региона.

Флора Левина,

Дарья Антон