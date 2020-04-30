«НИЕТ» не скажет нет

Предприниматель из Семея, депутат областного маслихата от партии Nur Otan Айдос Сериккалиулы поддержал инициативу Елбасы и принял участие в акции Biz Birgemiz.

Айдос Сериккалиулы является директором филиала благотворительного фонда «Ниет» в Семее. Когда в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, БФ «НИЕТ» оказал поддержку многодетным и малообеспеченным семьям. Были закуплены социально значимые продукты питания и средства гигиены. Адресная доставка осуществляется друзьями, сотрудниками фонда, а также неравнодушными жителями города. С начала акции выделено 4 млн 700 тыс. тенге.

– В это непростое время мы помогаем многодетным и малообеспеченным семьям. Сформированы продуктовые корзины. Всегда нужно помогать людям, если есть возможность, – говорит предприниматель.

Впрочем, в Семее Айдос Сериккалиулы известен не только как успешный бизнесмен, но и как основатель школы бразильского джиу-джитсу AS Mansur Team. Ребятня с удовольствием посещает тренировки. Причем за спортивный драйв платить не нужно. Главное условие допуска к тренировкам – хорошая успеваемость. Спорт, как известно, тренирует не только тело, но и дух. Воспитанники спортивной школы не раз становились призерами престижных чемпионатов не только в республике, но и за ее пределами.

А пока тренировок нет, Айдос Сериккалиулы совместно с фондом, а также со своей командой надежных друзей помогает тем, кто больше всего в этом нуждается.

Флора Левина