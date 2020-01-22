Не упусти свой шанс

В рамках государственной программы «Еңбек» в регионе за 2019 год профинансировано более двух тысяч новых бизнес-проектов.

На реализацию новых бизнес-идей в Восточно-Казахстанской области в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» в 2019 году выделено 2206 грантов. Шанс открыть и развивать свое дело получили малообеспеченные, многодетные граждане, молодежь категории NEET и люди с особыми потребностями.

Палата предпринимателей ВКО, как оператор нефинансовой поддержки на местном уровне, подвела итоги реализации программы за 2019 год.

Как сообщила пресс-служба ПП ВКО, в области за истекшие 12 месяцев основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» было обучено 3700, а в рамках проекта «Жас кәсіпкер» – 1300 граждан. Выпускники, успешно защитившие свои бизнес-планы, смогли претендовать на государственное финансирование по программе «Еңбек». В результате 2206 проектов получили одобрение конкурсной комиссии, в их числе 1120 проектов молодежи, 600 – членов многодетных семей, 134 – малообес-печенных, 84 – с особыми потребностями.

В соответствии с условиями программы гранты в размере 100 МРП (252500 тысяч тенге) выделены 268 претендентам, гранты в размере 200 МРП (505 тысяч тенге) получили 1277 человек.

В разрезе регионов наибольшее число одобренных проектов зафиксировано в Урджарском районе (184), Семее (168), Усть-Каменогорске (125), Аягозском (122), Кокпектинском (103) и Уланском районах (100).

большинство грантополучателей на государственные средства намерены приобрести КРС, МРС и лошадей, открыть салоны красоты и швейные ателье. По ее словам, среди типичных ошибок начинающих предпринимателей – недостаточное представление всей картины предстоящей деятельности, отсутствие практического опыта в реализации поставленных задач.

– Многие выбирают для открытия своего дела сферы деятельности, которые им совершенно не знакомы, то есть то, чем они в жизни никогда не занимались и даже не имеют к этому способностей, – отметила Лейла Елгонова. – Или еще один перекос – когда выдвигают нереалистичные запросы. Например, одна девушка из глубинки хотела приобрести педикюрное кресло за 270 тысяч тенге, хотя на эти средства можно купить 3 кресла по 70 тысяч тенге или же купить одно кресло и приобрести на 200 тысяч еще что-то необходимое для работы.

По информации Лейлы Елгоновой, в течение трёх месяцев после получения гранта его обладатель должен закупить оборудование или скот и представить подтверждающие документы. После этого в течение года комиссия, состоящая из специалистов центров занятости, Палаты предпринимателей ВКО и местных исполнительных органов, осуществляет мониторинг использования государственных средств, а именно наличия в целости и сохранности закупленного оборудования и его функционирования в соответствии с назначением. В случаях нецелевого использования выданные средства будут востребованы с предпринимателей по суду.

– Иными словами, оборудование должно стоять на месте и исправно работать, а корова должна быть жива, здорова и давать молоко, – пояснила Лейла Елгонова.

Ерик Абитов