Не умеешь – научат

Казахстанские шахматисты создали первое в мире приложение на двух языках с комплексным и всесторонним подходом к обучению игре в шахматы.

Как сообщает Казахстанская федерация шахмат, международная шахматная школа ABCHESS SCHOOL, основателем которой является международный мастер, тренер с 10-летним опытом работы Берик Аккозов, запустила новое приложение, позволяющее всем желающим освоить эту логическую игру.

– Приложение ABCHESS – это уникальная пошаговая программа развития от начинающего до профессионального шахматиста с возможностью обучения в удобном месте и в удобное время, – сообщается на сайте Казахстанской федерации шахмат. – Программа обучения уже способствовала росту и воспитанию ряда победителей и призёров респуб-

ликанских и международных соревнований.

Отметим, в приложении можно найти сотню видео-уроков и тысячу упражнений. Также в нем есть функция получения поэтапной статис-

тики развития умственных и спортивных навыков ученика, в том числе логики, памяти, внимательности и скорости мышления. Кроме того, занятия предусмотрены как для начинающих, так и для продвинутых игроков. Пользователь может выбрать русский или английский язык обучения.

Видеоуроки ведёт тренер Берик Аккозов. Он старается

объяснить желающим научиться играть в шахматы сложные темы максимально доступным языком. Стоит подчеркнуть, подобное дистанционное обучение могут пройти и взрослые, и дети.

Ания Есмухамет