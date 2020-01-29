Не судить, а примирить

Представители судов Семея подвели итоги работы за прошлый год.

В 2019 году Семейский городской суд успешно реализовал ряд пилотных проектов по разрешению всех видов споров. Как эти нововведения отрази-

лись на результатах работы, рассказал председатель Семейского городского суда Нуржан Абдикаримов.

Одним из главных стал проект по созданию семейных судов, работа которых направлена на примирение сторон и разрешение споров до принятия иска. В прошлом году в Семее на 20 процентов возросло количество исков о расторжении брака. Если в 2018 году поступило 1744 иска, то в 2019 их стало 2167.

– Это тревожная статистика. Нужно задуматься о воспитании молодежи, подготовить их к семейной жизни и возможным проблемам, – отметил Нуржан Абдикаримов. – В рамках семейного суда с людьми работают не только судьи, но и психологи. Также в городе есть несколько кризисных центров. В частности, ОФ «Центр семьи» оказывает нам огромную помощь в работе. Мы ведем переговоры с отделом здравоохранения. В каждом городе есть СВА, в них теперь работают штатные психологи, предоставляют услуги в рамках проекта. С прошлого года, совместно с акиматом, в библиотеке Абая открыли центр примирения, где можно получить услуги адвоката, юриста, нотариуса и семейного психолога.

Вместе с тем реализуются проекты, направленные на разрешение споров между соседями, а также физлицом и государственным органом. Основным предметом распрей в таких случаях является разделение земельных участков. Впрочем, в плане разрешения подобных дел в Семее наблюдается положительная тенденция.

– В прошлом году в рамках пилотного проекта по решению правовых вопросов к нам поступило около 90 дел, из них с вынесением решения суда –

11 дел. Остальные были решены перемирием. Думаем, что и в наступившем году показатели будет уменьшаться, – отметил Нуржан Абдикаримов.

Также с декабря прошлого года по инициативе областного суда внедрен пилотный проект по профилактике трудовых споров. С прошлого года иски коммунальных служб в судах не рассматриваются. Дела по требованиям взыскания заработной платы перешли в ведение нотариуса.

– В Семее есть ряд предприятий, в которых работники до сих пор не могут получить свою законную заработную плату. Такие дела находятся в ведении нотариуса. Но в случае если он отказывается от дела, то оно подлежит рассмотрению в суде, – пояснил Нуржан Абдикаримов. – Если действительно есть нарушение прав работника, суд путем вынесения частного определения реагирует на факты и отправляет дело в Департамент труда. Эти дела рассматриваются с участием трудового инспектора, профсоюзов и иных заинтересованных лиц.

О нововведениях в Уголовном кодексе РК подробно рассказала председатель суда № 2 Семея Жанат Абенова. Как было отмечено, поправки направлены на ужесточение наказания за совершенные преступления.

В частности, факты изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, даже без отягчающих обстоятельств, теперь будут относиться к категории тяжких преступлений, что сделает невозможным освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением.

Ужесточение наказания также введено и за транспортные уголовные правонарушения. В случае совершения преступления, повлекшего по неосторожности смерть людей, виновному лицу может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Вместе с тем в Уголовном кодексе теперь появилась статья за скотокрадство. За хищение чужого скота виновному может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы. За совершение скотокрадства в особо крупном размере или в составе преступной группы – до 12 лет лишения свободы.

Также введена уголовная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов – лишение свободы на срок до тех лет. В случае совершения преступления в организациях образования, на объектах массового скопления людей или с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов виновному лицу грозит наказание до шести лет лишения свободы.

– Для усиления принципа нулевой терпимости вводится запрет на повторное примирение, – подытожила Жанат Абенова. – Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон не будет распространяться на лиц, совершивших в течение срока давности привлечения к уголовной ответственности умышленное преступление после освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон за ранее совершенное преступление.

Флора Левина

Семей