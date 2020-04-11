Не словом, а делом

По 50 тысяч тенге начали получать наиболее нуждающиеся жители региона от республиканского общественного фонда Birgemiz.

По информации пресс-службы ВКОФ партии Nur Otan, прямую денежную помощь получат более 12 тысяч малообеспеченных жителей Усть-Каменогорска и Семея. Общая сумма выплат составит более 620 млн тенге из средств частных спонсоров.

– Помощь оказывается жителям городов, где введены ограничительные меры, из числа социально уязвимых групп с самым низким уровнем дохода, – пояснили в пресс-службе партии. – Среди них – малообеспеченные и многодетные семьи, а также воспитывающие ребенка с особыми потребностями. Кроме того, нуждающиеся инвалиды и пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально уязвимых слоев населения. Еще – дети-сироты, участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла.

Так, в Усть-Каменогорске материальную помощь в размере 50 тысяч тенге получат 5005 человек на общую сумму 250,2 млн тенге, в Семее – 7414 человек на 370,7 млн тенге. Она оказывается путем безналичного перечисления денежных средств через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица. При этом банковская комиссия не взимается, а поступившие средства не удерживаются в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан.

«На Ваш счет поступило 50 тысяч тенге. #BizBirgemiz #МыВместе #Елбасы #Nur Otan». Такое сообщение получила многодетная семья из областного центра. Маржан Бадыганова – мама четверых детей, находится в декретном отпуске. С момента введения в городе ограничительных мер глава семьи остался без работы. Поэтому в сложившихся условиях 50 тысяч тенге для них – существенная поддержка.

– Были приятно удивлены, когда на карточку поступила помощь от фонда Birgemiz в размере 50 тысяч тенге. Хочу сказать спасибо Елбасы и партии Nur Otan за то, что в такое непростое время не забыли про нас! – выразила благодарность многодетная мама.

В трудной жизненной ситуации оказалась Наталья Бахватдинова из села Самсоновка. Женщина не так давно овдовела, на ее иждивении остались четверо несовершеннолетних детей. В связи с введенными ограничениями в городе она осталась без работы. Помощь от фонда Birgemiz пришла как нельзя кстати.

– Хочу выразить огромную благодарность партии Nur Otan и всем неравнодушным людям, которые откликнулись на призыв Елбасы поддержать сограждан в это непростое время. Спасибо, что не оставили нас без поддержки, – поделилась Наталья.

Стоит отметить, что работа в этом направлении будет продолжена.

Бахыт Сарсембаева