Не словом, а делом

Бизнесмены региона помогают землякам в условиях чрезвычайного положения.

Палата предпринимателей ВКО содействует малому бизнесу из сферы торговли и услуг, выступая медиатором в переговорах с арендодателями. Тем временем бизнесмены со всей области проводят акции взаимопомощи для нуждающихся жителей своих городов и сел.

ОТМЕНА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Главный прецедент по отмене арендной платы был создан при участии областной Палаты предпринимателей почти сразу после объявления режима чрезвычайного положения. Индивидуальный предприниматель Сапаргали Молтусын отменил арендную плату более 40 арендаторам на общую сумму 900 тыс. тенге.

– Он пошел нам навстречу, отнесся с пониманием к сложившейся ситуации, – отметила одна из арендаторов помещений, директор языкового центра Headway Наталья Лущенко. – Поддержал нас в такое непростое время, за это мы ему очень благодарны.

В Семее директор ФПП Максат Суйчинов оказал содействие в предоставлении преференций для арендаторов торгового центра «Ақшың» и генеральный директор ТЦ Марат Құрманбай на время карантина снизил для них арендную плату. В частности, тем, кто торгует в здании, – до 70 процентов, а представителям уличной торговли – до 75 процентов. Также предприниматель предоставил арендаторам отсрочку по выплатам на 90 дней. В рамках акции #bizbirgemiz он вручил продуктовые наборы малоимущим работникам торгового центра.

Также при содействии ФПП Семея владелец торгового дома «Алем» Ерболат Курманбаев предоставил своим арендаторам 30-дневную отсрочку по внесению арендной платы. В Риддере удалось достичь договоренности с директором торгового дома Real об отмене апрельской платы за аренду помещения для ИП Натальи Кузнецовой и ее Центра развития интеллекта Obrain.

В результате успешно проведенных переговоров арендодатель Валерий Федченко пошел навстречу индивидуальному предпринимателю Валерии Лисицыной, отменив ей апрельскую плату за аренду помещения для школы скорочтения и арт-студии «Рыжий лис». Благодарность за это арендатор выразила на своих страницах в социальных сетях.

Что касается вклада крупного бизнеса региона в борьбу с коронавирусной инфекцией, то АО «Аitas KZ» из Усть-Каменогорска выделило на эти цели 200 млн тенге, а группа компаний «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО» передала 30 автомобилей для оснащения блокпостов Нур-Султана, Алматы и ВКО.

МЫ ВМЕСТЕ

Представители сферы среднего и малого бизнеса, производители сельхозпродукции также проводят акции добра и взаимопомощи для жителей родных сел, в том числе в рамках республиканской акции Biz birgemiz. Палата предпринимателей ВКО приводит в качестве примеров лишь ряд фактов такой бескорыстной поддержки.

В Бородулихинском районе директор крестьянского хозяйства «Восток» Людмила Ступак из села Дмитриевка проявила заботу о своих работниках. Каждому выделили по 100 кг муки, 10 кг сахара, 10 литров подсолнечного масла и 30 тысяч тенге на приобретение дезинфицирующих и моющих средств, им также предоставлены оплачиваемые отпуска на период карантина. Кроме того, сотрудники предприятия вместе с акиматом изготовили 1000 защитных масок многоразового использования и раздали их по всем домам по пять штук на человека.

– Время сейчас действительно непростое, – отметила предприниматель. – Мы должны во всем поддерживать друг друга.

В районе Алтай директор ТОО «Соловьевские нивы и К» и ТОО «Соловьевское» Канбек Кужаханов откликнулся на благотворительную акцию #bizbirgemiz и пожертвовал две головы КРС в помощь своим 75 работникам, а также оказал помощь пенсионерам Дома милосердия «Қарлығаш» и нуждающимся жителям сел Соловьево и Новокрестьянка.

В Жарминском районе директор ТОО «Шалабай» Куаныш Сулейменов оказывает помощь жителям сел Шалабай, Бирлик, Ади. Нуждающиеся в поддержке граждане получают продуктовые наборы, в которые входят свежее мясо, мёд и другие продукты питания.

В Урджарском районе глава КХ «Алгабас» Маулетбек Калиев раздал малоимущим жителям одноименного аула пакеты с мясом, а представители ТОО «Юбилейное» также вручили семьям с низким достатком пакеты с продуктовыми наборами.

В Бескарагайском районе глава КХ «Каликанулы» Марат Каликанулы вручил продуктовые пакеты 40 малообеспеченным и многодетным семьям родного села Глуховка.

В Семее тысячу бесплатных защитных масок для своих земляков изготовил вместе со своими сотрудниками и мамой директор ТОО «System Solutions» Руслан Кибке.

Акции добра в Восточном Казахстане продолжаются. Местные предприниматели в очередной раз доказывают, что социальная ответственность и простое человеческое милосердие для них не просто слова.

Ерик Абитов