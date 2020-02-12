Не сесть бы в лужу

С каждым днем неизбежно приближается самый тревожный период весны для восточноказахстанцев – паводок. Генеральная репетиция, которую внезапно объявила на прошлой неделе по всему региону капризная погода, наглядно продемонстрировала степень готовности коммунальных служб к такому повороту событий. Как говорится, некогда такого не было и вот опять…

Нынешняя зима отличилась рекордным количеством выпавших снежных осадков. Вследствие этого большая вода вновь может появиться «неожиданно» и «коварно», застав врасплох жителей и власти городов и районов области.

Если же рассматривать проблему паводков объективно, то повторяющийся из года в год сценарий, становится все острее. Ситуация, когда несколько населенных пунктов в буквальном смысле уходят под воду, стала уже нормой. При этом бюджетные средства по-прежнему идут на героическую ликвидацию последствий наводнений, вместо того, чтобы их предупреждать.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕПаводок

Согласно информации пресс-службы департамента ЧС по ВКО, в настоящее время только на водоемах области уровень влагозапасов превысил норму в 2,5 раза. По данным РГП «Казгидромет» в бассейнах рек зоны Бухтарминского водохранилища влагозапасы выше среднемноголетних норм на 15 процентов. В бассейнах рек притока реки Иртыш – выше на 40-65 процентов. Снегозапасы в бассейнах горных рек области – выше среднемноголетних норм на 20-50 процентов.

Тем не менее, спасатели уверяют, что в настоящее время ситуация в области по паводковой ситуации стабильная, и поводов для беспокойства нет. Стабильна и гидрологическая ситуация – уровень воды в реках ниже критического.

Однако риск подтопления остается, и оперативный штаб работает в полную силу. В каждом районе ситуация складывается по-своему. Не исключено, что сложнее придется в тех местностях, где высота снежного покрова превышает норму.

Критическая высота снежного покрова отмечается в Глубоковском районе (129 см), районе Алтай (104 см), Шемонаихинском (90 см), Урджарском (83 см), Бородулихинском (78 см) и Кокпектинском (62 см). На остальной территории Восточно-Казахстанской области высота снежного покрова на метеостанциях филиала РГП «Казгидромет» не превышает 60 см.

В 1,5 раза выше нормы выпало снега в Шемонаихе, Шаре, селах Шалабай, Семиярка, Дмитриевка, Катон-Карагай, Кокпекты, Самарское. На остальной территории региона высота снежного покрова – в пределах или ниже нормы.

При этом глубина промерзания почвы тоже различна, она составляет от 6 см, как в Шемонаихе, до 103 см – в селе Акжар Тарбагатайского района. Глубина промерзания почвы во всех городах и районах области в разы ниже показателей 2018 и 2019 годов.

– По многолетним наблюдениям, в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находятся 108 населенных пунктов в трех городах и 15 районах области. В настоящее время в 30 населенных пунктах угроза подтопления сохраняется, однако возникновение в них паводковых ситуаций возможно лишь при ухудшении погодных условий, – сообщили в департаменте ЧС.

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций паводкового периода в регионе принимаются превентивные меры. Разработан план мероприятий на весенний период 2020 года, а также карта возможной паводковой обстановки на территории области. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на неотложные затраты в областном и местных бюджетах городов и районов заложены средства в размере 1,8 млрд тенге.

Кроме того, на базах образовательных учреждений, домов культуры и гостиниц создано 339 сборных эвакуационных пунктов, с возможностью временного размещения порядка 300 тысяч человек. Также в семи районах определены участки для проведения профилактических взрывных работ по дроблению льда на реках.

Для космического мониторинга за сходом снежного покрова и прохождением паводковых вод на территории области из местного бюджета выделено 6,5 млн тенге.

По информации Департамента, в регионе принимаются меры по безаварийной эксплуатации 222 гидротехнических сооружений. Бесхозных гидротехнических сооружений на территории области нет.

– Общее количество приведенных в готовность сил и средств по области к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации весеннего периода 2020 года составляет 4 860 человек личного состава, 2 570 единиц техники, 166 единиц плавательных средств и 260 штук мотопомп, – говорится в информационном сообщении департамента.

На сегодняшний день, по данным спасателей, вывезено 266 тысяч кубических метров снега, заготовлено 64 995 штук мешкотары и 3 594,8 тонны инертных материалов, проведено берегоукрепление, дноуглубление и спрямление русел рек протяженностью 30,9 км. Очищено 373 водопропускных сооружения, 222 км каналов и арыков.

По поручению акима области Даниала Ахметова с 6 февраля с привлечением вертолетов Казавиаспас проводятся облеты по четырем маршрутам с целью мониторинга и обследования снегозапасов на территории области.

ОЗЕРО НАДЕЖДЫ

По всей видимости, вешние воды доставят немало неприятностей не только сельским жителям, но и горожанам.

В Усть-Каменогорске снег, сдвинутый техникой при очистке дорог к обочинам, образовал многометровые снежные «стены», не говоря уже о гигантских сосульках, устрашающе свисающих с крыш многоэтажных домов. При резком потеплении тонны неубранного снега превратятся в озера. В первую очередь пострадает частный сектор. Здесь катастрофически не хватает ливневых систем, и, что скрывать, уборку снега коммунальщики зачастую производили по остаточному принципу. Так, что жителям остается уповать лишь на благоприятное стечение обстоятельств.

Этой зимой в таких погодных условиях особенно трудно приходится работникам экстренных служб. Пожарные, врачи «скорой помощи» и спасатели не могут заехать во дворы домов из-за снежных сугробов. Это приводит к тому, что теряется драгоценное время, за которое можно спасти человеческую жизнь. Трудности и у водителей мусороуборочных машин, которые преодолевают гигантские снежные завалы во дворах, чтобы добраться до контейнеров.

– Дорожные службы выполняют первоочередную операцию – расчищают проезжую часть дорог. Ночью они периодически убирают снег с обочин. Работы будут вестись в течение всего зимнего сезона, до весны, – прокомментировали ситуацию в отделе ЖКХ города.

На отчетной встрече с населением аким областного центра Жаксылык Омар прокомментировал ситуацию с неудовлетворительной уборкой снега в городе так:

– В Усть-Каменогорске 946 дворов, и коммунальные службы не успевают очищать все территории, техники у нас не хватает, – отметил Жаксылык Омар. – Но мы держим вопрос на контроле.

На отчетной встрече с населением акима Семея Ермака Салимова жителей города также волновал этот вопрос.

– Снег мы будем вывозить, – ответил он. – В том числе и с частных улиц. Мы знаем, где из-за обильного скопления снега возможны подтопления, где имеются неисправные дренажные каналы. С учетом этого составлен план. В ближайшее время начнем активно заниматься вывозом снега. Места для его складирования определены, – отметил Ермак Салимов, подчеркнув, что в этом вопросе важен общественный контроль.

К слову, коммунальным службам Семея предстоит вывезти снег с 55 улиц частного сектора. Объем составляет свыше 60 тысяч кубометров. Бюджету города это обойдется в 63 млн тенге.

Бахыт Сарсембаева, Флора Левина

Усть-Каменогорск, Семей