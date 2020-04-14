Не сбавляя темпов

Во время действия ограничительных мер реализация важных проектов в регионе не должна останавливаться. Напротив, часть из них в нынешних условиях, например ремонт дорожного полотна, можно осуществлять, не причиняя особого дискомфорта горожанам.

В рамках рабочей поездки по Усть-Каменогорску глава региона Даниал Ахметов ознакомился с ходом работ по среднему ремонту дороги на улице Кабанбай батыра (участок от улицы Казахстан до улицы Бурова). Строительство ведет ТОО «Ремдор». Представитель подрядной организации заверил, что все работы завершатся в намеченный срок, до июня текущего года.

Как результат, в районе центрального рынка на пересечении улиц Казахстан и Кабанбай батыра появятся два правых поворота. Всего, по информации акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, после обновления дорог в городе начнут действовать семь новых отдельно отведенных поворотов направо.

На проспектах Абая и Шакарима ведется капитальный ремонт трамвайных путей. Даниал Ахметов отметил, что такая масштабная реконструкция не проводилась на протяжении последних 56 лет. В целом на эти цели выделено 200 миллионов тенге.

По словам подрядчика, обновят шпалы и сами пути. Также предстоит заменить 10 комплектов стрелочных переводов и провести реконструкцию всех переездов. По словам акима области, после перехода трамвайного парка в государственную собственность проведен глубокий анализ состояния всех рельсовых путей и самих трамваев. В настоящее время количество маршрутных трамваев увеличено с 5 до 17.

– Сейчас, в условиях ограничительных мер, появилась возможность привести в порядок улицы городов, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Особенно в выходные дни, когда поток автотранспорта снижен до 70 процентов. Все, что мы делаем в областном центре, будет реализовано и в Семее. По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева нашей области дополнительно выделено 75 миллиардов тенге.

По словам акима области, эти средства в первую очередь будут направлены на улучшение качества социальных объектов и объектов здравоохранения, образования, а также на благоустройство всех населенных пунктов.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Следующим объектом посещения стал участок прос-пекта Нурсултана Назарбаева

в районе площади Ушанова, где начата реконструкция дорожного кольца. Глава региона обратил внимание на то, что расширение проезжей части на этом участке – необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения.

По информации начальника отдела дорожно-технической инспекции ДП Усть-Каменогорска Сергея Коваленко, проезжая часть на этом участке будет расширена.

– Будут действовать по четыре полосы движения для автотранспорта, – проинформировал он. – И еще одна, пятая полоса – для общественного транспорта. Для этого необходимо немного уменьшить центральный остров в кольце. При этом молодые хвойные деревья, попадающие в зону реконструкции, пересадят в другое место.

Еще одним объектом посещения стала улица Ярославская в селе Меновное. Дорогу здесь расширят вдвое. Уже в этом месяце планируется положить асфальт и завершить все работы.

НАРАЩИВАЕМ ТЕМПЫ

Даниал Ахметов дал ряд поручений и рекомендаций руководству областного центра. В частности, он обратил внимание на дом, расположенный на пересечении улиц Чехова и М. Горького, отметив, что это здание построено еще в начале прошлого века.

– Необходимо всем зданиям в городе, имеющим историческое значение, придать первозданный вид, – поручил аким области. – Все рекламные конструкции и баннеры должны быть с них убраны.

Жаксылык Омар сообщил, что в ближайшее время улица Чехова также будет расширена. Для строительства правого поворота на улицу М. Горького мемориальное сооружение, расположенное на перекрестке, будет перенесено и установлено в другом месте. Даниал Ахметов подчеркнул, что все перемещения архитектурных объектов должны осуществляться по согласованию с общественностью города.

В завершение рабочей поездки глава региона ознакомился с ходом строительства четырех 12-этажных и пяти 19-этажных жилых домов на левом берегу. Он отметил, что здесь будут сосредоточены все современные объекты инфраструктуры, характерные для больших городов.

– Ничего в нашей области, в связи со сложившейся ситуацией, не останавливается, – резюмировал он. – Наоборот, мы наращиваем темпы строительства и промышленного производства. Несмотря на трудности, жители региона, как и всей страны, должны сделать все возможное, чтобы быстро преодолеть этот кризис и выйти из него более окрепшими и сильными.

Ерик Абитов

Тлеубек Шаяхмет