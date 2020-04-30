Не сбавляя оборотов

Крупные промышленные предприятия региона продолжают работать в прежнем режиме, усилив дезинфекционные и санитарные меры.

В сложившейся ситуации промышленные предприятия Восточного Казахстана не прерывают своей деятельности. Среди них есть такие, которые работают не в полную силу. Однако большинство не изменили привычный график производственного процесса на период действия режима карантина. Например, ТОО «Силумин-Восток».

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

По словам директора по развитию предприятия Зои Новолодской, завод продолжает функционировать в стандартном режиме, обеспечивая бесперебойные поставки своей продукции клиентам в полном объеме. Ни один сотрудник завода в сложившейся ситуации не был отправлен в вынужденный отпуск без содержания.

– Более того, с начала года предприятием налажен выпуск десяти новых линеек промышленного холодильного оборудования, аналогов которому нет в Казахстане, а также продукции медицинского назначения, – подчеркнула Зоя Новолодская. – В связи с увеличением производственных мощностей, сотрудникам была поднята зарплата в среднем на 14 процентов. В период карантина мы, наоборот, ощутили приток рабочих кадров. В настоящее время ведем набор специалистов инженерного профиля.

По ее словам, промышленный комплекс не может остановить производство, так как от выпускаемой им продукции зависит жизнедеятельность городов не только региона, но и страны.

– В нашей продукции нуждаются многие организации, коммунальные службы, – поясняет директор по производству «Силумин-Восток» Андрей Зяблицкий. – Поэтому продолжается выпуск электрооборудования, шаровой запорной арматуры и других изделий. В связи с возросшим спросом на продукцию медицинского направления, приступили к изготовлению бактерицидных облучателей, дозаторов для дезинфекции. Производственная мощность завода позволяет выпускать до трех тысяч единиц продукции в смену.

И один из главных вопросов – санитарная безопасность не только сотрудников, но и всей производимой продукции.

– Для снижения риска возможного заражения коронавирусом на предприятии предпринимаются обязательные профилактические меры, – говорит Зоя Новолодская. – В офисах и на производственных площадках проводится регулярная дезинфекция – четыре раза в смену, сотрудники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

СНИЗИТЬ РИСКИ

Заместитель директора Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев отметил, что благодаря предпринимаемым Правительством антикризисным мерам субъекты малого, среднего и микробизнеса региона смогут безболезненно пережить этап, связанный с режимом ЧП.

– От уплаты налогов на имущество освобождены предприятия, осуществляющие деятельность в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, – пояснил он. – Также с 1 июня этого года субъекты МСБ будут освобождены от уплаты налогов, им предоставляется отсрочка на три месяца по кредитным платежам.

С первых дней введения в стране режима ЧП региональная Палата предпринимателей оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям. Кроме проведения разъяснительной работы, помогает в получении спецпропусков для прохождения автотранспорта через блокпосты и сертификатов, подтверждающих форс-мажорные обстоятельства.

– Проведена работа по предоставлению отсрочки по платежам за аренду торговых площадей в крупных коммерческих объектах, – сообщил Кайрат Мамырбаев. – На период действия режима чрезвычайного положения для 28 торговых точек полностью заморозили взимание платежей, для 11 – снизили арендную плату от 50 до 80 процентов.

ОСТАТЬСЯ НА ПЛАВУ

Карантин повлиял на работу предприятий малого и среднего бизнеса. Одни субъекты были вынуждены приостановить свою деятельность, другие, как например ТОО «УК Триплекс», смогли подстроиться под новые условия.

Единственное предприятие в области, которое выполняет полный производственный цикл по изготовлению пластиковых окон широкого спектра применения, вынуждено было сократить объемы производства в период действия режима ЧП. Но, тем не менее, продолжает работать.

– Нам сложно было сохранить прежний ритм работы – уменьшился спрос на продукцию, соответственно, сократился график рабочего времени, – поясняет директор завода Константин Бородастов. – Поэтому мы были вынуждены отправить в отпуск порядка 70 процентов сотрудников с выплатой компенсаций.

Наряду с этим он отмечает, что государство оказало своевременную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса. Среди них – предоставление значительных преференций по выплате кредитов и вознаграждений по ним.

– Отсрочка по платежам до 90 дней в нынешней ситуации является позитивным фактором, – отметил Константин Бородастов. – Это поможет предприятию остаться на плаву и сохранить штат сотрудников. Надеемся в ближайшем времени возобновить производственные мощности, вернуться на рынок и обеспечить земляков рабочими

местами.

К слову, о профилактических мерах, принимаемых на предприятии в период карантина: на производственной площадке ТОО «УК Триплекс» обеспечен жесткий санитарно-эпидемиологический режим. Регулярно проводится санитарная обработка всех помещений, установлены санитайзеры, все работники используют средства индивидуальной защиты.

Бахыт Сарсембаева

Фото иллюстративное