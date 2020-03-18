Не пустим на самотёк

Более 127 миллионов тенге выделено на противопаводковые мероприятия пяти районам ВКО.

Такое решение поддержали депутаты на очередной сессии областного маслихата, прошедшей с участием акима области Даниала Ахметова.

Тема уточнения бюджета на 2020 год была поднята и. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Динарой Джумановой. По ее словам, районам, наиболее подверженным весеннему половодью, необходимы дополнительные средства в размере 127,2 млн тенге. Это район Алтай, Бородулихинский, Бескарагайский, Тарбагатайский, Катон-Карагайский районы.

– Средства необходимы для усиления мер по подготовке к противопаводковому периоду и проведения превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения и снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций в весенний период, на берего-укрепительные работы и возведение защитных дамб, – сообщила Динара Джуманова.

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В Шемонаихинском районе продолжается очистка водопропускных труб, мостов, отвод-

ных канав и арыков для пропуска талых вод.

В рамках противопаводковых мероприятий очищено 216 километров дорог и 87 водопропускных сооружений. В плане – довести цифры до 450 и 191 соответственно. Силы и средства, в том числе техника, находящаяся в коммунальной собственности, приведены в полную готовность. Об этом сообщил заместитель акима Шемонаихинского района Бакытжан Молдаханов.

На территории района расположены 13 гидротехнических сооружений, все находятся в удовлетворительном состоянии. На паводковый период составлены графики круглосуточного дежурства, закреплены наблюдатели за подъемом уровня воды в водоемах.

– В этом году в районе выпало осадков в три раза больше по сравнению со среднегодовыми показателями, – отметил Бакытжан Молдаханов. – За счет средств районного бюджета на общую сумму 49 млн тенге вывезено 50,3 тыс. кубометров снега. Из резерва областного бюджета на вывоз снега дополнительно выделено 20 млн тенге. Работа продолжается.

В начале марта проведены взрывные работы на реке Уба в районе сел Верх-Уба, Убинка, в районах автомобильного и железнодорожного моста в городе Шемонаихе.

– Во время половодья из-за подъема уровня воды в Убе возникает потенциальная угроза подтопления населенных пунктов, расположенных в пойме реки. По руслу Убы расположены шесть сел: Верх-Уба, Выдриха, Волчанка, Шемонаиха, Камышинка и Убинка. По всем населенным пунктам разработаны, утверждены и находятся на исполнении детальные планы противопаводковых мероприятий, также утверждены схемы водоотведения населенных пунктов, – подчеркнул Бакытжан Молдаханов.

С 20 февраля специалисты районного акимата и отдела по чрезвычайным ситуациям ведут подворовой обход, информируют жителей домов, попадающих в возможную зону подтопления, вручают памятки с указанием действий при паводках. К 10 марта вручено 1235 памяток владельцам 787 домов с общей численностью населения 1481 человек, а также жильцам 307 домов, расположенных в поймах реки Уба и малых речек.

На случай чрезвычайной ситуации в районе подготовили 11 эвакуационно-приемных пунктов и три пункта временного размещения. Средства на устранение последствий возможных паводков также преду-

смотрены. Резерв акимата Шемонаихинского района на ликвидацию чрезвычайных ситуаций составляет 38,8 млн тенге, на предупреждение чрезвычайной ситуации – 19,1 млн тенге.

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В Риддере полным ходом идут противопаводковые мероприятия.

По информации акимата Риддера, по территории города протекают семь крупных рек. Это Журавлиха, Филипповка, Быструха, Хариузовка, Тихая, Громотуха и Ульба. Есть еще 35 ручьев.

Высота снега в этом году составляет 31 см. Грунт промерз до 38 сантиметров.

Покров в 2020 году не превысил средний показатель многолетних наблюдений. В высокогорных районах он составляет 265 сантиметров. В 2019 году – на 5 сантиметров больше. Всего из города вывезено свыше 38 тысяч кубометров снега. Для этого задействованы 20 единиц техники.

– Уже проведена отчистка каналов и арыков, протяженностью более двух километров, – проинформировал главный специалист по мобилизационной подготовке ГО и ЧС Риддера Рауан Курметулы. – Очищены порядка 40 водопропускных сооружений на железнодорожных и автомагистралях. С 15 марта начнутся работы по промывке дождеприемных колодцев.

По программе «Предупреждение и ликвидация ЧС масштаба района, города областного значения» из областного бюджета выделены средства на берегоукрепительные и дно-углубительные работы на реках Чернушка и Шаравка.

По данным акимата Риддера, при необходимости эвакуировать людей планируется в три учебных заведения. В КГКП «Риддерский аграрно-технический колледж» – 80 человек, Специализированную школу-интернат-колледж олимпийского резерва в Риддере – 100 человек, КГУ «Специальная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии г. Риддер» – 100 человек.

Бахыт Сарсембаева, Кристина Кирдяпкина, Ерик Абитов

Шемонаихинский район, Риддер